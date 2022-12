Gallo riceve le risposte che cercava: con la Turris molto più che una semplice vittoria

I cultori della critica preventiva eccepiranno sulle due traverse o sul balbettante inizio di secondo tempo, o magari faranno presente lo score poco entusiasmante della Turris davanti al proprio pubblico (una sola vittoria nel girone di andata). Non sarebbero, però, delle credibili argomentazioni per rendere la vittoria del Foggia al ‘Liguori’ meno importante o difficile di quanto sia stata. I rossoneri erano reduci da un minitour sulle montagne russe, cominciato con la disfatta nel derby con Cerignola, cui avevano fatto seguito il pari di Viterbo, la faticosa vittoria interna con il Messina, l'assurda caduta ad Avellino e l'ottimo pari 0-0 con il Catanzaro. L’ultimo atto del girone di andata richiedeva una vittoria che conferisse ulteriore lustro al pari imposto alla capolista che ieri ha strapazzato il Potenza. E la squadra di Gallo ha svolto egregiamente il suo compito, più forte anche dell’emergenza diffusasi un po’ in tutti i reparti. In un momento così delicato sotto ogni punto di vista, il tecnico ha puntato su quei giocatori arrivati con il pedigree dei vincenti, ma rimasti ai margini per tanto, troppo tempo. E ha ottenuto le risposte che auspicava. Anche ieri Odjer è stato tra i migliori, mettendo anche a referto un assist. Bene anche Schenetti, sempre più predisposto al lavoro sporco in aggiunta all’aristocrazia delle sue giocate. E poco male se anche ieri gli attaccanti sono rimasti a secco. La cooperativa del gol trova un nuovo socio, quel Giovanni Di Noia che Gallo ha gettato nella mischia poco dopo il pareggio di Maniero e che ha deciso la partita con lucida e cazzuta freddezza. Il girone di andata va agli archivi con un bagaglio di punti non eccellente per le aspettative che avevano accompagnato la squadra a inizio stagione. Mister Gallo ha ridato un senso dopo l'inizio shock trascinando la squadra dal penultimo posto alla zona sinistra della classifica. Battere il Latina prima della sosta natalizia, sarebbe una maniera più che incoraggiante per affacciarsi al nuovo anno con qualche consapevolezza in più.