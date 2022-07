Francesco Bonetti nuovo allenatore dell'Orta Nova

L'Orta Nova punta al ripescaggio in Eccellenza pugliese. E dovesse arrivare, vuole sicuramente ben figurare e dimenticare le amarezze dell'ultima stagione culminata con una incredibile, per certi aspetti, retrocessione in Promozione. La scelta del nuovo allenatore va in questa direzione. Gli ortesi hanno infatti deciso di affidare la panchina a Francesco Bonetti, reduce da una buona stagione a San Severo dove, soprattutto nella prima parte della stagione, ha raccolto consensi attraverso un gioco propositivo. Un allenatore di categoria, dove si è cimentato nelle ultime 6 stagioni alla guida dell'Atletico Vieste prima e dei giallogranata nello scorso campionato. Con i garganici ha anche raggiunto una finale di Coppa Italia di categoria. Il tecnico molisano vanta una carriera ventennale, con molte panchine in Eccellenza tra Vieste e San Severo. Ha inoltre guidato la Berretti Nazionale del Campobasso Calcio, è stato allenatore in seconda al Gela e vanta un campionato di Promozione vinto al Colletorto due pla-yoff vinti in Prima Categoria con Turris Santa Croce e Polisportiva Kalena.

Ad affiancarlo ci sarà Francesco Scopece, un ritorno, preparatore dei portieri, anch'egli al San Severo nella passata stagione.

"Felice di essere stato chiamato a guidare la squadra - commenta mister Bonetti - Il mio impegno sarà totale e sarà ovviamente in direzione dei risultati, come il mio passato dimostra, alla guida di squadre che hanno ottimi risultati pari alle più blasonate della categoria. Tutto questo lo ricerco tramite un gioco propositivo e una mentalità orientata al coraggio e all'umiltà. Quest'ultima intesa come fare con ciò che si ha disposizione e con ciò che siamo, senza mai sottovalutare ma rispettando gli avversari. Spero di continuare a fare tutto ciò nel massimo della serenità che la società mi può dare". Francesco Bonetti.