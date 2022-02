Exploit esterno dell'Apricena

Seconda vittoria stagionale per lo Sporting Apricena che trionfa al "Giammaria" di Acquaviva delle Fonti. Contro i padroni di casa del Football termina 4-1. Dopo l'iniziale vantaggio dei locali ad opera di Carnevale al quarto minuto, gli apricenesi si scatenano e vanno a segno con Grieco al 18', Cercone al 36' e Del Fuoco al 47' del primo tempo. Nella ripresa chiude definitivamente i conti Fatone al 90'. Con questa vittoria, l'Apricena si porta a 11 punti e tallona proprio l'Acquaviva e la Rutiglianese a quota 13. Il Capurso, invece, è a 14 punti. La salvezza per l'Apricena non è più una chimera. Merito di una poderosa campagna rafforzamenti e del cambio in panchina.