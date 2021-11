Il Lucera pareggia ad Acquaviva

Termina 2-2 il match tra Football Acquaviva e Lucera. Secondo pareggio stagionale per la squadra di mistrer Fabrizio Di Flumeri che passa in svantaggio al 13'. Per i baresi a segno Pablo Farella il quale, da un calcio di punizione in area lucerina, scarica un sinistro imparabile per il portiere ospite. Quattro minuti dopo sono i lucerini a pareggiare con Pipoli. Nella ripresa ancora locali in vantaggio, sempre con Farella che realizza un calcio di rigore al 69'. Al 77', infine, i federiciani riescono a pareggiare definitivamente i conti con Clemente.