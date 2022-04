Esce 'Zemanlandia', la storia del Foggia che "insegnò al mondo a giocare a calcio"

Finalmente un volume di prestigio sul Foggia di Zeman! Si tratta di «Zemanlandia, quando il Foggia insegnò al mondo a giocare a calcio», scritto dal giornalista Domenico Carella, cor- redato da oltre cinquecento foto di Ernesto Tufo e Giuseppe Panniello (Casa della Fotografia) ed edito da Enzo Palma e dalla squadra di Sinkronia. Il testo è impreziosito dalla prefazione di Zdenek Zeman e dai testi di Peppino Pavone e Franco Altamura.

L’idea di questo libro (oltre 280 pagine) va oltre il semplice racconto, ma punta a cristallizzare in fotografie d’autore e parole, uno dei momenti più belli del calcio italiano. Si fa sintesi fra ri- cordo, immagine e storia di quel Foggia che, fra gli anni ‘80 e ‘90, stupì il mondo con spettacolo e gioia. Un ricordo identificato nel «dio pallone» e immortalato nell’uomo simbolo di quelle imprese, Zdenek Zeman. Domenico Carella, giornalista sportivo che segue le sorti del Foggia per il Corriere del Mezzogiorno, ha fatto un collage variopinto di quegli anni, che attraverso lo sport si trasformarono in un riscatto sociale anche per la città e soprattutto per i foggiani. Così Sinkronia ha costruito con l’autore un libro-almanacco, dove il racconto gira attorno a foto bellissime dell’epoca riaffiorate dall’archivio storico del duo Panniello-Tufo, testimoni e fotografi di un’epoca irripetibile. Un’impaginazione, dell’Art Director Enzo Palma, che entra nel ricordo e nel cuore dei foggiani e che fa di 'Zemanlandia, quando il Foggia insegnò al mondo a giocare a calcio', un volume che non può mancare nella libreria del vero Tifoso Rossonero.

"Il percorso calcistico che ho voluto raccontare - ha dichiarato Domenico Carella - ha come figura centrale Zdenek Zeman, dal quale però si dipana una storia che coinvolge il vulcanico ma quanto mai concreto Presidente del Foggia Calcio, Pasquale Casillo e un direttore sportivo lungimirante come Peppino Pavone. Ma soprattutto in questa favola protagonista è la gente di Foggia, che ha contribuito con un affetto (ancor oggi straripante per il boemo), a trasformare quel periodo nella Zemanlandia di tutti. E’ stato divertente descrivere quel periodo storico in cui undici sconosciuti in maglia rossonera mettevano in difficoltà squadre blasonate e campioni del calcio internazionale. Sconosciuti divenuti poi famosi grazie alla maglia rossonera e a Zeman. Un fenomeno fatto di sorrisi, verticalizzazioni e gradoni, che riuscì a trascinare una città, Foggia, al centro dell’attenzione nazionale, ma anche mondiale".

Il primo ed unico volume su Zemanlandia che sia mai stato pubblicato (in edizione limitata) da oggi disponibile in pre-order al link https://zemanlandia.sinkronia.it/ è impreziosito da una rassegna stampa dell’epoca dei più importanti giornali nazionali e dichiarazioni dei presidenti delle grandi squadre che elogiarono il Foggia di Zeman. Chi sfoglierà le pagine di Zemanlandia, ripercorrendone episodi e istantanee, non potrà esimersi dall’esclamare con un pizzico di nostalgia e tanto orgoglio, "io c’ero!".