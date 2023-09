Ecco il Foggia Women, il calcio a 11 femminile di Capitanata riparte dopo 36 anni: "Porteremo la maglia rossonera in giro per la Puglia"

L’anno che accompagna il nome della squadra dice tutto: perché quel 1987 che segue il binomio ‘Foggia Women’ sta a indicare un periodo preciso, l’anno in cui il capoluogo dauno ha smesso di avere una sua squadra di calcio a undici femminile. 36 anni sono oggettivamente troppi, soprattutto in un periodo storico nel quale il calcio ha ormai smesso di essere prerogativa esclusiva dei maschietti. Senza contare che – al netto del risultato modesto ottenuto nell’ultima edizione – l’unica nazionale che dal 2015 a oggi ha disputato un mondiale è stata proprio quella femminile. A porre fine all’oblio ci ha pensato Alfredo Troisi, il responsabile della comunicazione e promotore del nuovo progetto che vedrà la squadra che si misurerà nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese, che comincerà verosimilmente tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. In caso di promozione, si aprirebbero le porte della serie C, la stessa categoria nella quale il Calcio Foggia 1920 (a parte il biennio in B e i due campionati in D post fallimento) annaspa da svariati lustri.

“Sono tifosissimo del Foggia, ma in questa provincia insiste un problema culturale evidente. È troppo poco lo spazio riservato agli altri sport. Quasi nullo quello al calcio femminile”, spiega a FoggiaToday Troisi, la cui amarezza fa però il paio con il desiderio smodato di invertire il trend. Perché a Foggia il calcio non è solo un discorso buono per un genere: “La differenza è che le ragazze non corrono dietro a un pallone, giocano a pallone. E i talenti non mancano”.

Talenti che il Foggia Women vuol valorizzare e, perché no, condurre verso le vette nazionali. Epperò, servirebbe un maggiore supporto, anche istituzionale, che il promotore del Foggia Women sostiene di non aver ricevuto: “Ad agosto abbiamo presentato un progetto alla Provincia, per promuovere il calcio femminile attraverso un tour itinerante in alcuni comuni della Capitanata, dove avremmo disputato delle gare dimostrative coinvolgendo le scuole. Crediamo che il calcio femminile sia espressione non solo delle pari opportunità, ma anche di inclusione. Il progetto prevedeva anche l’organizzazione di un convegno, ma dall’Ente non abbiamo ricevuto alcuna risposta”. L’incipit del nuovo corso ha avuto anche altre difficoltà. Anche il progetto del Foggia Women ha dovuto pagare lo scotto relativo alla carenza di strutture: “I due campi (quello degli Ulivi e di Croci Nord) sono abbandonati da anni. Il campo della Figc aveva solo una fascia oraria disponibile che neppure ci è stata concessa. Così siamo stati costretti a ‘emigrare’ in provincia”, fa presente Troisi.

Il Foggia Women, infatti, disputerà le gare casalinghe presso il campo sportivo di Monte Sant’Angelo, dove mercoledì prossimo la squadra sarà presentata ufficialmente: “Saremo presentati a Monte Sant’Angelo, malgrado ci chiamiamo Foggia Women. Siamo grati all’Accademia di Monte Sant’Angelo che ci ospita e ci mette a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma resta l’amarezza di non poter giocare in casa. Doverci spostare ha un costo. Non siamo una accademia dove si paga per giocare, siamo noi che abbiamo fatto un investimento”, rincara Troisi. La squadra sarà allenata da Vincenzo Inneo, esperto di calcio femminile già tecnico delle formazioni giovanili del Foggia calcio. Si partirà ufficialmente con la Coppa Italia a ottobre, poi sarà la volta del campionato: “Le nostre calciatrici parlano foggiano, porteremo la maglia rossonera in giro per la Puglia”.