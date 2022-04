Playoff Serie C, Foggia-Turris si giocherà alle 17.30

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Inizierà alle 17.30 la sfida tra Foggia e Turris, in programma domenica 1° maggio, e valevole per il primo turno dei playoff del girone C. È quanto stabilito da una riunione con i vertici della Lega Pro e i dirigenti dei club che parteciperanno agli spareggi promozione.

Foggia e Turris hanno concluso la regular season, rispettivamente, al settimo e ottavo posto, il che garantisce al club rossonero – oltre alla possibilità di disputare la gara in casa – il privilegio di guadagnare il pass per il turno successivo anche in caso di parità al termine dei 90’.