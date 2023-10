Foggia-Turris 2-1: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6,5; Salines 7,5 Carillo 7 Di Noia 7; Vezzoni 6 (35’st Papazov s.v.) Martini 5,5 (35’st Rossi s.v.) Marino 6,5 Schenetti 6,5 (42’st Vacca s.v.) Antonacci 6; Peralta 5,5 (43’st Idrissou s.v.) Tonin 5,5 (20’st Embalo 6,5). A disposizione: Dalmasso, De Simone, Vacca, Pazienza, Agnelli, Riccardi, Fiorini, Brancato. Allenatore: Cudini 7

TURRIS (3-4-3) Pagno 5; Cocetta 5,5 Miceli 6 Frascatore 6; Cum 5,5 (32’st Pugliese 6) Scaccabarozzi 6,5 (32’Esempio 6) Franco 6,5 Contessa 6; Giannone 5,5 (21’st Matera 6) Maniero 5 (21’st De Felice 6) Nocerino 5,5 (11’st D’Auria 5,5). A disposizione: Iuliano, Fasolino, Esempio, Guida, Maestrelli, Pavone, Musumeci, Burgio, Pugliese. Allenatore: Caneo 6

Arbitro: Bordin 5

Assistenti: Tempestilli 6,5 - Bianchini 6,5

Nobile 6,5 – C’è qualche colpa sul gol, ma a inizio ripresa è salvifico su Nocerino. E a quest’ora, forse, staremmo parlando di un’altra partita senza quella parata.

Salines 7,5 – Talmente versatile, da sostituirsi pure agli attaccanti. È probabile che Nobile abbia chiesto garanzie a Cudini temendo che tra un po’ Salines possa candidarsi anche al ruolo di portiere. Anche con la Turris interpreta due ruoli assai differenti e lo fa alla grande. Da braccetto chiude ogni principio di falla come l’idraulico della pubblicità dei rubinetti Zucchetti, e si propone in avanti. Quando scala a quinto, le cose non cambiano. Lui corre, penetra e, visto che ci sta, segna.

Carillo 7 – La chiusura su Nocerino a inizio gara è rischiosissima, ma alla fine efficace. Quelli della Turris chiedono un rigore che comunque non ci sarebbe stato (l’intervento è nettamente fuori area) e la conseguente espulsione, ma l’intervento è pulito. Malgrado l’emergenza e gli adattamenti, comanda alla grande un terzetto difensivo che sembra giochi insieme da una vita.

Di Noia 7 – Il ruolo di braccetto sinistro sorprende tutti tranne Cudini, che ha imparato presto a conoscere la sua versatilità. E infatti la scelta è lungimirante. L’ex Andria interpreta alla perfezione il nuovo ruolo, difendendo con esperienza e azionando i cavalli quando c’è da ripartire. Prova sontuosa, che potrebbe anche rivelarsi utile per fronteggiare la cronica emergenza difensiva.

Vezzoni 6 – È un mancino adattato a destra. Lo si vede chiaramente. Per questo, intelligentemente, si pianta quasi in linea con il terzetto difensivo, anche perché per oltre un tempo la partita la fa la Turris (35’st Papazov s.v.).

Martini 5,5 – La solita dose di quantità e corsa, stavolta manca quasi totalmente del conforto (necessario) della qualità. E la manovra ne risente un po’, specie su alcune ripartenze (35’st Rossi s.v.).

Marino 6,5 – La traversa centrata a metà ripresa sta ancora tremando. Rivela una dote che non era nota a molti e che potrebbe rivelarsi utile nel futuro. Episodio a parte, prende in mano il centrocampo, impostando e tentando, alla bisogna, anche qualche box to box apprezzabile. Rispetto al passato più recente, tira fuori maggiore verve anche in fase di non possesso.

Schenetti 6,5 – Arringatore di folle quando la squadra sente di poter far male. È lui, più di Peralta, a cercare di trascinare la squadra, ma in diverse occasioni si perde sul più bello, come quando penetra in area e conclude con un omaggio a Nonno Nanni. Ma l’occasione per la redenzione non la sciupa ed ecco che arriva l’assist per Salines (42’st Vacca s.v.).

Antonacci 6 – Come per Vezzoni. I timori delle imbucate lo invitano a centellinare le discese. Laddove può, si propone, anche se i traversoni non sono memorabili. Per lo meno, la sua corsia tiene ed è già qualcosa.

Peralta 5,5 – Nel primo tempo ha la chance più ghiotta, ma scivola sul più bello travolgendo il portiere uscito dalla porta. La sua gara è l’esempio plastico del ‘vorrei, ma non posso’. Gira, rigira sul pallone, tocca, ritocca, ma la ciccia dov’è? (43’st Idrissou s.v.).

Tonin 5,5 – Giocare molto di rimessa gli arreca sicuramente dei vantaggi, specie se trova lo spazio per andare sulla fascia. Ma, di tanto in tanto, andrebbe anche cercata e attaccata la porta. Due-tre volte avrebbe l’occasione se solo dettasse il passaggio del compagno in conduzione palla (20’st Embalo 6,5 – La speranza è che gli acciacchi di inizio stagione siano terminati. Sarebbe un valore aggiunto per la squadra, per doti tecniche e bagaglio di esperienza. Intanto, entra e determina).

Cudini 7 – Cambia ancora, azzecca tutto ancora. Come già detto, la squadra sa stare bene in campo, sa interpretare i vari momenti di una partita e ha anche il carattere giusto per venire fuori da un momento negativo. Ah, se gli avessero preso un bomber da 15-20 gol…