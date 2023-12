Porte chiuse allo ‘Zac’, uno striscione e la “precaria situazione tecnica” del Foggia tra le cause

Ha destato più di qualche perplessità e una certa indignazione tra i tifosi la decisione del Prefetto di disporre la chiusura dello ‘Zaccheria’ anche per il derby tra Foggia e Taranto in programma il prossimo 6 gennaio. La decisione è partita dalle note della Digos del 16 e 27 dicembre scorsi, attraverso le quali il Questore ha rappresentato “gli oggettivi elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che riveste l’incontro di calcio”, si legge nell’ordinanza notificata dalla Prefettura al club rossonero.

Nel provvedimento si fa riferimento alla “atavica accesa rivalità sussistente tra le due tifoserie antagoniste”, nonché al più recente incendio scoppiato allo ‘Iacovone’ nel settore ospiti al termine della gara tra Taranto e Foggia dello scorso 3 settembre, per il quale due tifosi rossoneri sono stati arrestati alcuni giorni fa.

Ma non è tutto. La Prefettura ha preso in considerazione anche “lo stato di tensione che serpeggia nella tifoseria locale e che risulta acuito a causa della perdurante precaria situazione tecnica della società di calcio del Foggia”. Motivazione, quest’ultima, quanto meno curiosa perché, laddove venisse applicata a tutte le squadre con medesime problematiche di natura tecnica potenzialmente generatrici di tensioni, sarebbero decine le gare da disputarsi a porte chiuse nei campionati professionistici e non solo.

Per concludere, si evidenzia il rinvenimento comunicato dal Questore lo scorso 28 dicembre, di uno striscione affisso sulla recinzione del settore della Curva Nord “fortemente oppositivo” recante la frase “Per le vostre incapacità il capro espiatorio sono sempre gli ultra. Merde”.

Striscione che si riconduce plausibilmente “ai vari provvedimenti di rigore e sanzionatori adottati dai Vari organismi competenti (Autorità giudiziaria, Autorità di pubblica sicurezza, Lega) conseguenti ai riferito gravi episodi antigiuridici verificatisi nel corso dei precedenti incontri di calcio che hanno visto impegnata la compagine calcistica locale, a riprova del clima di tensione e fibrillazione che sussiste negli ambienti ultras della tifoseria locale e che fa temere seri rischi per la tenuta dell'ordine e sicurezza pubblica soprattutto in occasione della partita di calcio in esame in considerazione della forte ostilità tra le due tifoserie antagoniste che ha determinato nel recente passato gravissimi disordini culminati anche in episodi intollerabili”.

Sul caso la società non ha nascosto un certo disappunto e non si escludono ricorsi presso le sedi opportune nei prossimi giorni. Il precedente di Napoli-Eintracht Francoforte (quando i tedeschi impugnarono presso il Tar della Campania la decisione di vietare la vendita dei tagliandi ai tifosi nati in Germania, ottenendo una misura meno restrittiva, ndr) è un precedente che potrebbe aiutare il club rossonero.

Resta tuttavia la delusione soprattutto tra gli abbonati, costretti a saltare la quinta partita casalinga della stagione e che credevano che le precedenti due sfide con Potenza e Monterosi sarebbero bastate per scontare i disordini di Caserta.