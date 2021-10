Zeman a caccia di conferme, con il Taranto rivuole la stessa squadra di Bari: "Voglio vedere altri miglioramenti"

Serie C Girone C

Il derby con il Bari è ormai archiviato. Domani ce n’è un altro, il terzo in una settimana, ugualmente impegnativo. Allo ‘Zaccheria’ arriva il Taranto di Laterza, squadra con dei valori e per questo da affrontare con la giusta concentrazione. La stessa esibita al ‘San Nicola’. Una prova del nove per la squadra di Zeman, alla ricerca di continuità e miglioramenti soprattutto sotto il profilo del gioco: “Non sono preoccupato che le cose possano peggiorare, anzi io vorrei miglioramenti in tutte le fasi. Credo che ce la possiamo fare, il problema è mantenere la concentrazione per fare le cose che ci riescono e a non ripetere quelle che non vanno bene”, sentenzia il boemo nella conferenza stampa della vigilia.

Il mister chiede ai suoi “la stessa testa” avuta a Bari: “Il Taranto negli ultimi tempi ha pareggiato tre volte e perso una, prima della vittoria con la Fidelis Andria. Ma sono partiti bene e sono una squadra da rispettare. Spero che riusciremo a imporre il nostro ritmo sulla partita”.

E a proposito di ritmo, il focus si sposta necessariamente sulla fase offensiva e, in particolare, il reparto avanzato: “Noi proviamo in allenamento, poi la partita è un’altra cosa”. E su Merola, giocatore che ancora non è riuscito a imporsi come ci si aspettava, dice: “Per me è tecnicamente molto bravo, purtroppo non sfrutta questa bravura. Deve imparare ad attaccare gli spazi, ma nella gestione della palla penso sia tra i più bravi”.

In attacco ci saranno chance anche per Rizzo Pinna, impiegato da esterno sinistro nelle ultime due gare, subentrando a capitan Curcio: “Per me può giocare sia a centrocampo che da esterno. È bravo tecnicamente, è rapido e ci può dare una mano. Ho tanti attaccanti in rosa e mi dispiace che alcuni siano fuori. C’è Vigolo che ha qualità, ma non ha avuto occasioni. Spero che con gli altri riesca a ritagliarsi degli spazi”.

Di Pasquale e Maselli sono pienamente recuperati. Contro il Taranto saranno tre gli assenti: a Di Grazia e Markic si è aggiunto Nicoletti, infortunatosi nuovamente mercoledì alla fine del primo tempo. Tuttavia, Zeman precisa che non si tratta di una ricaduta cagionata da un recupero accelerato: “Non si è fatto male nello stesso punto, ma vicino. Non si è trattato di una ricaduta, penso sia dovuto più al fatto che con il Monopoli il terreno di gioco fosse un po’ pesante. Lui nella sua carriera ha già avuto qualche trauma e forse in quel punto è un po’ più delicato di altri”.

La squadra sta bene, dopo le fatiche con il Bari: “Eravamo molto stanchi e per questo ieri ho annullato una seduta di allenamento che di solito facciamo. Oggi mi sembrano più svegli e spero lo siano anche domani”.