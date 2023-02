Dopo Pescara il test di maturità per il Foggia, Gallo avverte: "Con il Taranto una partita totalmente diversa"

A meno di 48 ore dal trionfo di Pescara, è già tempo di pensare al prossimo avversario. Domani sera, allo ‘Zac’ è di scena il derby con il Taranto. Sfida tutt’altro che semplice per una serie di ragioni. Il Foggia sarà chiamato a interpretarla da squadra matura, per far crescere di livello l’importanza della vittoria di due giorni fa e non renderla una impresa estemporanea: “Quello che non dobbiamo fare è pensare che la partita di domani sia la stessa di domenica scorsa. Domani sarà una gara completamente diversa. Se vogliamo pensare veramente di essere maturi non possiamo commettere errori di questo tipo. La vittoria di Pescara non ce la toglie nessuno, è già storia. Dobbiamo provare a scrivere un’altra pagina”, ammonisce mister Gallo nella conferenza stampa della vigilia. La gara di domani sarà anche la prima a mercato chiuso (il gong, oggi alle 20, ndr).

Il “Capodanno” di Gallo, che finalmente potrà concentrarsi esclusivamente sul campo senza pensare ai mal di pancia, alle voci di corridoio, e alle sorprese più o meno gradite: “Ci sarà un gruppo che dovrà lavorare, in cui ogni elemento dovrà dare il massimo per meritare il posto. Tutti dovranno accettare la concorrenza e l’idea di confrontarsi con altri giocatori bravi, altrimenti non si può pensare di essere un calciatore del Foggia”. Si parla anche di continuità, quella che – a livello di risultati – è un po’ il cruccio del Foggia. Anche se con Gallo la media punti è sensibilmente aumentata, a oggi è mancato il filotto che permette a una squadra di svoltare: “Gli intoppi capitano a tutti, a meno che non tu non sia il Catanzaro. Ogni squadra ha delle lacune di ogni tipo. Noi dobbiamo provare a dare continuità soprattutto dal punto di vista mentale e dell’approccio”.

E a tal proposito, torna sulla sfida di Pescara: “La cosa che mi premeva domenica non era fare il quinto gol, ma non subirlo. Per me è un segnale forte per la difesa e il resto della squadra. Se l’approccio è quello di chi vuole continuare a martellare, allora la strada è quella giusta”. Taranto e poi Gelbison. Due sfide nei prossimi cinque giorni, il che non consente di fare troppi ragionamenti in ottica futura: “Sono da sempre abituato a concentrarmi sulla partita successiva. Se vinco sempre ogni obiettivo diventa raggiungibile, se non vinco diventa tutto fiato sprecato. Non penso agli obiettivi a lungo termine. Mentre tornavamo in pullman da Pescara ho guardato i miei giocatori, non è volata una mosca durante il viaggio. Ho pensato che questo fosse il clima giusto. Va bene gioire ed esultare, ma bisogna esserlo nel modo corretto”.

A proposito di Taranto, insiste sul concetto di diversità: “Rispetto a domenica sarà una partita diversa, con avversari diversi, concetti diversi. Se sei bravo a cambiare vestito velocemente, allora sei squadra vera”.