Foggia-Taranto 1-2: le pagelle dei rossoneri

Per dirla alla Coletti, rientra nel percorso di crescita. Il 2024 rossonero si è aperto con una sconfitta, amara e pure evitabile senza certe scelleratezze di inizio gara. Ha prevalso il Taranto, che per mezz’ora ha passeggiato allo ‘Zac’, dando a tratti l’impressione di poter dilagare. (De)merito del Foggia, la cui ricerca costante della costruzione dal basso ha messo a nudo la ancora scarsa confidenza con un nuovo credo calcistico, ma forse anche l’inadeguatezza tecnica di alcuni suoi interpreti. Poi, però, la squadra di Coletti è riuscita a rientrare in partita grazie a Tonin, non altrettanto brava a capitalizzare la mole di gioco prodotta nei successivi 55 minuti durante i quali si è visto tanto possesso, ma pochissimi lampi nella zona di Vannucchi. Il classico, ingannevole fumo che non è seguito dall’agognato arrosto. Per quello servirà del tempo, dice Coletti. Ma ci permettiamo sommessamente di evidenziare che anche un profondo restyling non sarebbe affatto sbagliato. Ché alla fine, ogni concetto e principio tattico può essere buono, utile e funzionale alla ricerca del risultato. Purché gli interpreti siano in grado di leggere lo spartito.

Le pagelle di Foggia-Taranto

FOGGIA (4-2-3-1) Nobile 4,5; Salines 6 (24’st Garattoni 5,5) Fiorini 5,5 Carillo 4,5 Rizzo 5,5; Martini 4 Marino 6 (40‘st Riccardi s.v.); Embalo 5,5 (13’st Peralta 5) Schenetti 6 Vezzoni 5,5 (24’st Beretta 5,5); Tonin 6,5. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Castaldi, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Riccardi, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore. Coletti 5,5

TARANTO (3-4-2-1) Vannucchi 6; Luciani 6,5 Antonini 6 Enrici 6; Mastromonaco 6,5 Calvano 6 (21’st Zonta 6) Romano 6,5 Ferrara 5,5 (40’pt Panico 6); Kanoute 7,5 Bifulco 6,5 (21’st Orlando 6); Fabbro 6 (36’st Fiorani s.v.). A disposizione: Loliva, Costantino, Riggio, Condaj, Hysaj, Papaserio, Capone. Allenatore: Capuano 7

Nobile 4,5 – Sollecitato oltremodo, come si confà a una squadra che vuole palleggiare anche con difensori e portiere. La confidenza con la sfera è pari a quella del più infimo dei sudditi con il sovrano. Quanto meno rivedibile la respinta corta sulla conclusione di Bifulco, che diventa assist per Kanoute.

Salines 6 – È tra i più in palla e si vede. Certo, servirebbe un esterno alto in grado di agevolarne le discese, cosa che Embalo fa pochissime volte. La sua presenza è utile anche per preservare la tenerezza difensiva di Fiorini, ecco perché la sua uscita dal campo non convince granché (24’st Garattoni 5,5 – Un paio di accelerazioni e poco più. Anche l’atteggiamento del corpo denuncia una distanza mentale quasi siderale. Si faccia chiarezza sulla sua posizione. Parliamo pur sempre del capitano designato a inizio stagione).

Fiorini 5,5 – Merita le attenuanti del caso. Quando il gioco si fa duro – dal punto di vista fisico – va gioco forza in affanno, come in occasione del secondo gol. Forse, in lui Coletti rivede se stesso, anche se il canosino poteva vantare una maggiore robustezza. Meglio le cose quando può impostare senza le ‘molestie’ dei tarantini. Chiude da regista.

Carillo 4,5 – Altro giocatore che andrà disciplinato. Il suo mancino non è dei peggiori, ma un conto è avere un piede discreto, un altro è resistere alle costanti sollecitazioni dei compagni che si rifugiano dalle sue parti quando c’è da far partire la manovra. Protagonista in negativo in tutte le situazioni (gol compresi) più significative costruite dal Taranto.

Rizzo 5,5 – Dalle sue parti agisce Kanoute, per cui già in partenza il pomeriggio che gli si prospetta è di quelli complicati. Deve barcamenarsi nel doppio ruolo di braccetto (nelle fasi di gioco in cui stringe e la difesa diventa a tre) e di terzino di spinta/che entra dentro al campo. Ha le qualità per fare tutto e anche con un certo profitto. Non a caso, pur soffrendo, è tra i pochi che nella prima mezz’ora non beccano la labirintite.

Martini 4 – Semplicemente un disastro. È una mezzala di corsa, non un fine palleggiatore da ‘tiki-taka’. Può diventarlo? Si dice da qualche parte che chi nasce tondo non può morire quadrato.

Marino 6 – Per caratteristiche è in netto vantaggio sugli altri compagni per quel che concerne l’acquisizione dei nuovi principi di gioco. È uno a cui piace lavorare il pallone, anche perché qualità e visione di gioco non gli mancano. Al netto di qualche leggerezza in fase di non possesso, è uno dei pochi ad avere le idee chiare quando si trova il pallone tra i piedi (40‘st Riccardi s.v.).

Embalo 5,5 – Piazzato larghissimo a destra, per circa mezz’ora è spettatore non pagante. E se non fosse per la maglia che indossa, uno steward potrebbe chiedergli i documenti e controllare il suo nome nella lista degli accreditati. Dopo il gol di Tonin comincia la sua partita. Trasmette la sensazione di poter inventare qualcosa di interessante da un momento all’altro. Il problema è che la sensazione resta tale (13’st Peralta 5 – Al primo pallone perso, che coincide anche con il primo che tocca, abbassa la testa tipo Baggio a Pasadena. Solo che il ‘Divin Codino’ aveva appena sbagliato il rigore che sentenziò la sconfitta degli azzurri in una finale mondiale. L’atteggiamento del corpo è di quelli che darebbero fastidio a molti, anche perché – aggravante – le giocate prodotte sono pressoché nulle e la sua mezz’ora risulta insipiente, quasi dannosa).

Schenetti 6 – Il buon finale di primo tempo lo vede salire in cattedra. Suo l’assist per Tonin. Nella ripresa, però, si spegne presto. Né gli giova lo spostamento sull’out di sinistra che, a detta del mister, avrebbe dovuto liberarlo maggiormente. Finisce per sparire dal campo.

Vezzoni 5,5 – Buone intenzioni, tanta corsa, poca ciccia. Insomma, nulla di nuovo rispetto alle settimane precedenti (24’st Beretta 5,5 – Rientra dopo due mesi di stop. Non incide, ma le colpe personali sono davvero poche. Può fare ben poco con una squadra che insiste con i passaggi in orizzontali, senza tentare un cross o anche una palla addosso in verticale).

Tonin 6,5 – Il gioco palla a terra forse non è adattissimo alle sue caratteristiche, essendo uno che predilige più l’attacco della profondità. Tuttavia, compensa con la consueta generosità e predisposizione a fare ciò a cui non è abituato. E, perché no, anche a imparare. Il gol è il giusto premio. Nel finale dovrebbe beneficiare dell’affiancamento di Beretta, se solo i compagni riuscissero a far arrivare mezzo pallone negli ultimi 20 metri.

Coletti 5,5 – La crocifissione sarebbe quanto meno assurda. Gli va dato tempo, anche se la classifica non sta lì ad aspettare, e acquisti più funzionali. Le idee ci sono e sono molto coraggiose; epperò, almeno nei minuti finali, con uno svantaggio da azzerare, qualche lancio lungo in luogo del prolungato (e alla fine poco utile) fraseggio orizzontale a metà campo, non sarebbe delittuoso. In emergenza, lo fanno anche le squadre degli allenatori ai quali si ispira.