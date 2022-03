Stadio Zaccheria, al via i lavori di installazione dei seggiolini in gradinata

Serie C Girone C

Questione di poche settimane, e finalmente anche l'anello superiore della Tribuna est (gradinata) dello Zaccheria sarà utilizzabile. Questa mattina, infatti, sono cominciati i lavori di installazione dei seggiolini da parte della ditta 'Costruzione Spagnuolo', alla quale il Comune ha affidato, lo scorso 7 febbraio, i lavori per la posa in opera e fornitura.

I lavori si sono resi necessari alla base dei nuovi criteri infrastrutturali fissati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sulla capienza e i requisiti dello stadio, secondo i quali almeno i due settori posti lungo i lati lunghi del rettangolo di gioco devono essere dotati di seggiolini individuali. La presenza dei seggiolini solo nell'anello inferiore ha reso, di fatto, non utilizzabile metà gradinata per tutte le gare fin qui disputate in casa dal Foggia, incidendo non poco sull'affluenza.

Lo scorso 27 ottobre, l'Ufficio Sport del Comune di Foggia pubblicò una determinazione dirigenziale inerente la fornitura e posa in opera dei seggiolini, a base d'asta di 70690 euro. La scelta del contraente a cui affidare i lavori sarebbe stata operata tramite affidamento diretto "con il criterio del minor prezzo, con consultazione tramite la piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) di almeno 5 operatori". Non essendo giunta alcuna richiesta di offerta sulla piattaforma, il Rup ha effettuato una nuova rdo attraverso la piattaforma Traspare del Comune, stabilendo il giorno 13 gennaio come termine ultimo per formulare le offerte. La ditta 'Costruzioni Spagnuolo' si aggiudicò i lavori con un ribasso pari al 21,5890%.

Grazie all'installazione dei seggiolini individuali, lo Zaccheria potrà presto ottenere la fruibilità del 100% (rispetto alla capienza attuale di 11318 posti, ndr). È ipotizzabile che la gradinata sarà totalmente fruibile a partire dalla gara interna contro il Catanzaro di lunedì 12 aprile.