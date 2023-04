Lo Zaccheria si rifà il look: ditta barese si aggiudica i lavori di ristrutturazione e ammodernamento

Sarà la Smacos Srl l’azienda che si occuperà dei lavori allo stadio ‘Zaccheria’ di Foggia. La ditta con sede a Bari si è infatti aggiudicata l’appalto per “l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori relativi alla ristrutturazione a ammodernamento” dello stadio comunale. Il bando di gara rientra tra gli “investimenti in progetti di rigenerazione urbana”, finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Smacos ha prevalso sulla Rti Mandataria: Società costruzioni Firenze Srl – Mandante Consorzio Innova Società cooperativa ottenendo un punteggio complessivo superiore di oltre 6 punti, con un’offerta economica di 2.032.443,43 euro pari a un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta oltre agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 42.788,26 euro. I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale ammontano rispettivamente a 754.054,69 e 2,01%.

Gli interventi riguarderanno l’intero impianto (ingresso stadio, aree a verde, bonifica delle aree esterni all’impianto, aree di sosta organizzate, bonifica aree interne all’impianto, aree di massima sicurezza, aree riservate, interventi su vari settori, ripristino pavimentazioni di vari settori, l’installazione di nuovi seggiolini nelle due curve e in tribuna ovest, interventi negli spazi interni, miglioramenti degli impianti, e interventi sul terreno di gioco).

I lavori garantiranno, oltre a una migliore fruizione del servizio, anche un aumento della capienza attualmente ferma a 11.328 spettatori.