Foggia-Sorrento 1-1: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile 6; Garattoni 5 Salines 5,5 Carillo 6 Rizzo 6,5 (16’st Vezzoni 6); Martini 5 (28’st Odjer 5) Vacca 5,5 (12’st Tounkara 5) Di Noia 5; Schenetti 6,5 (28’st Peralta 5,5); Embalo 6,5 (28’st Papazov 6) Tonin 5,5. A disposizione: Dalmasso, Peralta, Riccardi, Odjer, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini 5

SORRENTO (4-3-3) Marcone 5; Todisco 5,5 Blondett 6 Fusco 6,5 Loreto 6 (41’st Colombini s.v.); La Monica 6,5 De Francesco 6,5 (41’st Bonavolontà s.v.) Cuccurullo 6 (34’st Messori s.v.); Vitale 6,5 Ravasio 7 Martiniago 6 (18’st Panelli 6). A disposizione: Del Sorbo, D’Aniello, Scala, Petito, Vitiello, Konè, Caravaca. Allenatore: Maiuri 6,5

Arbitro: Viapiana 4

Assistenti: Rignanese 5 – Pandolfo 6

Nobile 6 – Ravasio lo buca centrando l’unica porzione di spazio concessagli. Qualche uscita un po’ così, ma attribuirgli colpe e responsabilità della prestazione sarebbe troppo.

Garattoni 5 – Dov’è finita la freccia della scorsa stagione? Fa il compitino, non spinge e difende neanche troppo bene. Anche quando la squadra passa al 3-4-3 la sua gara non si illumina. Dulcis in fundo, l’occasionissima in pieno recupero sciupata malamente, cui fa seguito un cross inguardabile che fa fare bella figura a La Monica, portiere improvvisato dopo il rosso a Marcone.

Salines 5,5 – Per la prima volta da centrale in una linea a quattro. Sul gol del Sorrento, Ravasio passa in mezzo tra lui e Carillo. Molto pasticcione palla al piede, anche se nel finale è uno dei pochi a metterci la necessaria “cazzutaggine”.

Carillo 6 – Meglio quando difende, perché nell’impostazione lascia molto a desiderare. Divide le colpe con Salines in occasione del gol, anche se il sospetto che Ravasio fosse in lieve offside rimane.

Rizzo 6,5 – Primo tempo in costante proiezione offensiva, mette dentro pure qualche cross interessante. Avvia l’azione del pareggio, poi chiede il cambio per un problema muscolare (16’st Vezzoni 6 – Parte da terzino, per poi scalare in avanti quando Cudini adotta il terzo modulo della partita. Suo il traversone per lo sciagurato colpo di testa di Garattoni nel recupero).

Martini 5 – Con quel tipo di modulo (il 4-3-1-2) nel quale le punte stanno piuttosto larghe, sta alle mezzali (oltre che al trequartista) cercare di attaccare lo spazio e riempire l’area. Lui non lo fa praticamente mai, malgrado le caratteristiche non gli manchino (28’st Odjer 5 – Il tiraccio finito in via Guido Dorso con il quale la contesa va agli archivi è la fotografia del match, suo e della squadra. Il suo ingresso dovrebbe dare equilibrio al 3-4-3 finale, il condizionale è d’obbligo. Non vince un contrasto e anche la trasmissione di palla è balbettante. Per la seconda gara di fila si ha la sensazione che il mister abbia fatto ricorso a lui quando invece sarebbe stato più opportuno puntare su un altro tipo di giocatore).

Vacca 5,5 – Il Sorrento sta abbastanza piatto e non fa pressione sulla prima impostazione, per cui può lavorare palloni a raffica senza grossi affanni. Il suo lo fa anche discretamente, il problema è che negli ultimi 15-20 metri la squadra si impantana. Dura meno di un’ora, quando si accende la spia della riserva (12’st Tounkara 5 – In un paio di contrasti meriterebbe la punizione a favore, ma l’arbitro è nella fase “tutto è lecito”. Qualche sponda discreta, alcuni imbarazzanti tentativi di colpi di testa. L’agognata redenzione è rimandata ancora).

Di Noia 5 – La sua assenza si era fatta sentire a Picerno. Con il Sorrento c’è, ma è come se non ci fosse. Sbaglia tanto, si innervosisce oltremodo, fino a beccarsi un giallo per proteste (l’ennesimo). Prova a rendersi protagonista nel forcing finale, ma c’è troppa confusione di gruppo perché possa emergere qualche barlume di lucidità.

Schenetti 6,5 – Ispira il gol del pari. Quando il mister lo cambia, non fa nulla per nascondere delusione e incazzatura. Legittime, perché pur non offrendo una prova da pallone d’oro, sembrava uno dei più lucidi. E chi gli dà il cambio non fa meglio (28’st Peralta 5,5 – Approccio alla gara rivedibile, come spesso accade quando non gioca dal 1’. Mette in mezzo un paio di palloni e niente più).

Embalo 6,5 – Anche la sua uscita genera degli interrogativi. Dopo un primo tempo da fervido sostenitore del solipsismo, rimette le cose a posto con il gol del pari. Da lì si accende producendosi in un paio di sgroppate molto interessanti. Cudini ha detto che sia lui che Tonin erano con il serbatoio vuoto. Forse togliere il nove non sarebbe stato delittuoso (28’st Papazov 6 – Gettato nella mischia quando Cudini passa al 3-4-3. Si fa trovare pronto senza che la tensione agisca sulle scelte. Puntuale e preciso sulle palle alte).

Tonin 5,5 – L’idea è che sia lui che Embalo stiano larghi e che a turno uno dei due attacchi per vie centrali. Ma quest’ultima fase di gioco non avviene praticamente mai. Nel primo tempo fa quasi il guardalinee (per dirla alla Zeman) e i tentativi di penetrare di forza vengono stanati. Non che le cose cambino nella ripresa. La sua gara è tutta un “vorrei, ma non posso”.

Cudini 5 – Tre moduli adottati e la sensazione che nessuno dei tre fosse adatto al momento. Il 4-3-1-2 in avvio sorprende il Sorrento, ma produce il nulla in avanti. Dopo il gol passa al 4-2-3-1 regalando la superiorità numerica a centrocampo agli avversari, che possono riprendere il comando del gioco. Chiude con un improbabile 3-4-3 rinunciando contestualmente agli unici due giocatori (Schenetti ed Embalo) che sembravano in grado di cambiare la partita. Un tempo la squadra riusciva ad assorbire i continui cambi di modulo. Sembra sia arrivata la fase del rigetto. Tocca a lui trovare il rimedio. Ma che sia una cura efficace, non un modesto palliativo.