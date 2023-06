Il rientro del Foggia tra gli applausi dei tifosi. Mister Rossi: "Domani parlerò"

L'epilogo amaro non cancella quanto di bello fatto fino a ieri. La capacità di costruire un sogno, di far riassaporare emozioni che da queste parti non si avvertivano da un po'. Il Foggia di Delio Rossi ha fatto ritorno poco fa nel capoluogo, di ritorno dalla trasferta di Lecco. Poco meno di cinquanta tifosi ha accolto la squadra all'aeroporto Gino Lisa, dove il volo Lumiwings partito da Milano Malpensa è atterrato nel primo pomeriggio.

Facce cupe tra i calciatori, com'è normale che fosse, e poca voglia di sorridere. Dai tifosi si è levato un lungo applauso che ha accompagnato l'uscita dall'aeroporto dei rossoneri, che si sono poi diretti verso lo stadio Pino Zaccheria. Intanto, è stata fissata per domani pomeriggio alle ore 17 la conferenza stampa di Delio Rossi, la prima dopo il lungo silenzio stampa cominciato dopo la gara persa contro il Cerignola.