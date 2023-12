Foggia-Potenza tra le gare a rischio per l'Osservatorio, bloccata la vendita dei tagliandi: rischio porte chiuse

Girone C

Gli scontri di Caserta rischiano di costar caro al Foggia. La gara con il Monterosi del prossimo 23 dicembre, infatti, potrebbe non essere la sola da disputare a porte chiuse.

Al provvedimento del Giudice Sportivo si aggiungerà molto probabilmente quella del Prefetto, alla luce dell'ultima determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che colloca la gara Foggia-Potenza tra quelle a rischio, rinviandola - come di consueto - alle valutazioni del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) "per l'individuazione di adeguate misure di rigore".

Nel contempo, tutte lel società organizzatrici sono state invitate a non far avviare la vendita dei tagliandi. Situazioni già verificatesi in passato che hanno condotto sempre allo stesso epilogo: porte chiuse.

Nel folto gruppo di gare a rischio compare anche il derby tra Audace Cerignola e Foggia, in programma lunedì 18 dicembre. Tutt'altro che peregrina l'ipotesi che ai tifosi rossoneri e ai residenti nel capoluogo venga vietata la trasferta al 'Monterisi'.