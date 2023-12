Ufficiale: Foggia-Potenza si gioca a porte chiuse

Girone C

Come previsto e prevedibile: Foggia-Potenza si giocherà a porte chiuse. L'ordinanza del Prefetto è stata notificata oggi alle 12.30. Un epilogo quasi scontato dopo le rilevazioni dell'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive e della Questura che avevano indicato la partita, in programma domenica alle ore 18.30, tra quelle a rischio.

L'osservazione che è una evidente conseguenza dei gravi disordini che hanno visto protagonisti i tifosi rossoneri durante la gara tra Casertana e Foggia lunedì scorso, per i quali entrambi i club sono stati punti dal Giudice Sportivo con una ammenda pecuniaria di 5mila euro e l'obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse. Nel caso del Foggia, dunque, saranno due le gare interne da disputare senza pubblico. La partita col Potenza, si aggiunge a quella con il Monterosi del 23 dicembre. Di fatto, il pubblico rossonero potrà rimettere piede allo 'Zac' nel 2024.