Foggia-Potenza 3-0: le pagelle dei rossoneri

Tre gol, tre punti, tre marcatori diversi. Il cuore del Foggia pulsa di nuovo con regolarità così i rossoneri possono accantonare l’inizio scapestrato del 2023 con una bella e convincente vittoria. Il successo, tuttavia, non risolve con uno schiocco di dita le problematiche della squadra, ma rappresentano un’ottima maniera per vivere la settimana tipo che introdurrà alla sfida di domenica prossima in quel di Pescara (inizio alle 14.30). Poca cosa il Potenza, che allo ‘Zaccheria’ ha messo in mostra la peggior versione di sé, anche per i meriti della squadra di casa, il cui atteggiamento è rimasto lo stesso anche nella ripresa, consentendo alla squadra di Gallo di contenere al massimo il tentativo dei lucani di rientrare in partita, scongiurando un nuovo inciampo casalingo.

Mattatori, Roberto Ogunseye e Daniele Iacoponi. E se il primo ha confermato la crescita già evidenziata nelle ultime settimane, il secondo ha risposto come meglio non poteva alle sollecitazioni del mister e alla fiducia accordatagli. Il classe 2002 è stato l’uomo in più per tutto il primo tempo, con le sue accelerazioni che hanno spaccato a metà la retroguardia del Potenza. La rete del 2-0 ha sublimato una prestazione altamente convincente. Ottime risposte sono arrivate anche da Petermann e Schenetti, così come dai subentrati, da Di Noia, autore della terza rete, a Beretta, ancora a corto di condizione, ma capace di farsi notare con l’assist per l’ex Andria e un palo.