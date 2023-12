Foggia-Potenza 0-0: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

“Per dare un’idea, dirò che occorre invece immaginarsi il Palio di Siena senza gente attorno, o un concerto senza spettatori, qualcosa come un fuoco acceso senza nessuno che si scaldi. Il calcio ha bisogno di spettatori quasi come gli spettatori hanno bisogno di calcio […] Il silenzio, l’assenza di rumore, è una conquista preziosa e difficile (una spiaggia, un letto, un bosco). Il silenzio attorno a una partita di calcio è una condanna: per chi non può entrare, per chi è entrato, per chi gioca e per chi fa finta di giocare”.

Così Gianni Mura chiosava il commento di Juventus-Jeunesse d'Esch, gara di Coppa Campioni giocata a porte chiuse. Era il 1985, pochi mesi dopo la tragedia dell'Heysel, causa della decisione presa dall'Uefa di svuotare l'allora 'Comunale' di Torino. I pensieri tradotti in parole dalla sublime penna del giornalista milanese fotografarono alla perfezione il sentimento che accompagna chi assiste a una partita senza pubblico. Tuttavia, quel che nel 1985 fu una decisione figlia di una tragedia immane, oggi è quasi una consuetudine. Come nel caso di Foggia-Potenza. Chissà come Gianni Mura avrebbe commentato la partita dello 'Zaccheria'. Chissà se la povertà tecnica, indegna anche per una contesa fra dilettanti, avrebbe catturato la sua attenzione ancor più di quanto lo meritasse l'insensatezza di una partita di calcio senza pubblico. Ma forse è proprio quell'assenza del bello che non avrebbe meritato di essere raccontata da un gigante della narrazione sportiva. Della partita di ieri resta poco o null'altro da evidenziare. Il Foggia è ormai disperso in un labirinto nel quale si è introdotto dopo aver volutamente distrutto il navigatore. E la sua guida - il mister - che già all'avvio dell'avventura non era stato dotato del materiale migliore - trasmette l'idea di aver completamente perduto quel barlume di orientamento che, almeno per un paio di mesi, aveva aiutato la squadra a stazionare nei piani alti. L'impressione è che i calciatori siano i primi a essersene accorti. E non è granché incoraggiante.

FOGGIA (3-4-3) Nobile 6,5; Salines 6 Di Noia 6,5 Rizzo 6,5; Garattoni 6 Martini 5,5 (33’st Odjer s.v.) Frigerio 5,5 Vezzoni 5,5 (39’st Schenetti s.v.); Peralta 4,5 Tounkara 4,5 Tonin 6,5. Allenatore: Cudini 5

POTENZA (3-5-2) Alastra 7,5; Armini 5 Sbraga 7 Maddaloni 6 (44’st Hristov s.v.); Hadziosmanovic 5,5 (7’st Gyamfi 6) Saporiti 5,5 (1’st Steffè 6) Schiattarella 6,5 Candellori 6 Volpe 5,5; Rossetti 6 (18’st Gagliano 5,5) Di Grazia 5,5 (19’st Asencio 5,5). Allenatore: De Giorgio 6

Arbitro: Mirabella 5,5

Assistenti: Rainieri 6 – De Luca 6

Nobile 6,5 – Il Foggia ritrova l'inviolabilità della porta alla quale contribuisce con due interventi non semplicissimi, ma neppure impossibili. Sicuramente buoni per ristorare gli intirizziti fotografi.

Salines 6 – Braccetto destro che diventa centrale in una linea a quattro quando Rizzo scivola l'out per appoggiare la manovra. Quando può, si lancia pure lui, non trova la terza gloria interna di fila.

Di Noia 6,5 – Va a ricoprire il quinto ruolo stagionale, dopo quelli di mezzala, regista, mediano e braccetto difensivo. La contestuale assenza dei centrali Carillo e Riccardi spinge Cudini ad affidarsi alla sua intelligenza tattica per guidare il reparto arretrato. I fatti gli danno ragione. Gioca con una naturalezza che fa quasi impressione. Una delle pochissime note liete della serata, se non l’unica. Purtroppo non è una novità.

Rizzo 6,5 – Ritorna disponibile a sorpresa, dato il silenzio comunicativo del club. Recupero prezioso perché il ruolo di centrale sinistro lo interpreta come nessun altro di fare è in grado in squadra. Dal lato suo Hadziosmanovic quaglia poco, Gyamfi preferisce difendere. Si propone anche come terzino di spinta e la proposta è sempre interessante. Ma quando gli esterni crossano bene e non si segna, il problema diventa di chi occupa l’area di rigore.

Garattoni 6 – Pass in avanti rispetto alle precedenti uscite. Se non altro, anche lui produce traversoni invitanti, anche se non con la necessaria continuità. Reclama un rigore allo scadere, resta il dubbio che sia stato più lui a cercare il contatto.

Martini 5,5 – Arriva al tiro una volta e stavolta lo specchio lo centra, anche se la conclusione è innocua per Alastra. Unico sussulto di una gara un po’ anonima. Tanta corsa, un giallo che un po’ ne censura l’ardore agonistico, ma poca qualità. Certo, il cambio costante di posizione non gli giova. Giova a pochi, forse a nessuno (33’st Odjer s.v.).

Frigerio 6 – Il 3-4-3 e, in generale, ogni sistema di gioco che preveda una mediana a due, non esalta la sua dote principale, l’attacco dello spazio. Non se ne cruccia, e cerca di svolgere il compito con diligenza. Sempre meglio che giocare il sabato con una pletora di under 20. Ma vista la pochezza offensiva della squadra, rinunciare a una mezzala di inserimento, anche quando non è più fuori rosa, ha il sapore del paradosso.

Vezzoni 5,5 – Con lui il discorso da fare è sempre lo stesso: non è un fenomeno, ma non gli si può imputare di non fare il suo. Da esterno a tutta fascia si pronuncia con una certa frequenza, anche se non sempre fa la scelta giusta. Cerca pure la gloria di testa, non è un saltatore. E si vede (39’st Schenetti s.v.).

Peralta 4,5 – Il rigore sbagliato è un vulnus grave, che azzera le buone intenzioni e le giocate di qualità, che pure non mancano. Era stata l’unica luce nella penombra tecnica dell’ultimo mese e mezzo. Con quell’errore ha staccato il contatore.

Tounkara 4,5 – Di testa fa il solletico al portiere. Di piede, centra la deserta Nord. Non c’è molto altro da evidenziare. E non è un bene.

Tonin 6,5 – Di gran lunga il migliore. O il meno peggiore, fate un po’ voi. Da esterno trova i riferimenti che da punta non riesce ad avere. C’è poi quella innata dote di crederci sempre su ogni pallone. Come quello che sottrae al distratto Armini. Rigore. Peralta non sfrutta. Peccato.

Cudini 5 – Sceglie Di Noia per fronteggiare l’emergenza difensiva e gli dice bene. Il 3-4-3 con Peralta e Tonin accanto a Tounkara penalizza Frigerio, costretto a centellinare le sortite e a fare il mediano. Rinuncia pesante, visto l'incapacità della squadra di far male negli ultimi quindici metri, che si vede anche col Potenza. Le occasioni non mancano, chi la metta dentro sì. La decisione di panchinare Schenetti fino all’84’ si spiega solo con eventuali e ignoti problemi fisici del fantasista. Viceversa sarebbe una malriuscita imitazione della scena di Telespalla Bob e i rastrelli (gli amanti dei Simpson capiranno). E non sarebbe l’unica volta. Al netto di tutte le attenuanti e delle criticità cagionate da chi occupa i piani alti del club, dopo la gara col Benevento la squadra si è progressivamente persa. E lui non è riuscito più a trovare le coordinate giuste.