Foggia-Picerno 2-3: le pagelle dei rossoneri

Il 2023 del Foggia è come il brusco risveglio dopo un bel sogno. I due successi di fine anno a Torre del Greco e Latina avevano in un certo senso illuso la piazza. Instillato nei più la sensazione che la svolta fosse vicina, grazie anche a quegli innesti in sede di mercato che avrebbero dovuto garantire il salto di qualità definitivo. Invece, il Foggia è caduto nuovamente tra le mura amiche, di fronte all'organizzazione e maggiore freschezza atletica del Picerno. Si è nuovamente accartocciato nelle sue fragilità mentali, tecniche e tattiche. La gestione del secondo vantaggio di Ogunseye è stata pessima, ma non racconta appieno le difficoltà che i rossoneri avevano già denunciato sin dalle prime battute del secondo tempo, nelle quali la squadra di Gallo si era progressivamente allungata, esponendosi a ripartenze potenzialmente letali. E quando il collettivo non riesce più a muoversi d'insieme, gli errori dei singoli aumentano esponenzialmente e diventano decisivi. Ma la sconfitta di ieri ha detto anche altro. Il lavoro di Gallo è stato encomiabile, ma chiedergli di cancellare con un colpo di spugna quelle criticità tecniche evidenti anche prima del suo arrivo, sarebbe troppo. Un segnale, sul campo e in sala stampa, è stato lanciato. Serve altro in attacco, reparto già in difficoltà nel 2022, e ora anche orfano degli 'strappi' di D'Ursi. Se si vuole recitare un ruolo da protagonista e vincere la Coppa Italia, occorre intervenire e farlo presto. E farlo bene. Altrimenti, meglio essere chiari sin da subito e vivacchiare fino a maggio.