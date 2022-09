Il rosso costa caro a Di Pasquale: 3 giornate di squalifica. Duemila euro di multa al Foggia

Serie C Girone C

Le brutte notizie in casa Foggia non si arrestano. Non bastasse l'inizio da dimenticare (4 punti in 5 gare) che potrebbe costare la panchina al tecnico Boscaglia (ancora non è stato trovato l'accordo per la risoluzione del contratto), arriva anche la stangata del Giudice Sportivo, che ha inflitto 3 giornate di squalifica al capitano rossonero Davide Di Pasquale, espulso al 21' del secondo tempo nella sfida contro il Pescara per una entrata violenta su Cuppone.

Come si legge nel comunicato della Lega Pro, il centrale difensivo è stato squalificato “per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone a distanza di gioco lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa con vigoria sproporzionata”.

Per i fatti accaduti nel post-gara, il Giudice Stefano Palazzi ha comminato una multa anche al Foggia. Al club rossonero una sanzione di 2mila euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica”. Nello specifico, si fa riferimento al lancio di quattro bottiglie di acqua da mezzo litro con tappo chiuso e un'asta di bandiera della lunghezza di un metro circa, provenienti dalla curva nord, e alla esplosione di un petardo di elevata potenza acustica e al lancio di due bengala vicino alla zona adiacente gli spogliatoi dove si trovavano alcuni tesserati rossoneri.