Verso Foggia-Palermo, tutti i precedenti tra le due squadre

Il bilancio dei precedenti tra Foggia e Palermo nel capoluogo dauno è di nove vittorie daune, quattro palemitane e ben dieci pareggi. Dal dopoguerra, i rossoneri hanno vinto quattro volte in Serie B nelle stagioni 63/64, 67/68, 82/83 e 95/96. In questo ultimo caso un gran gol di Kolyvanov allo scadere piegò un Berti quel giorno insuperabile e, di fatto, sancì le reali possibilità di salvezza dei Satanelli di Burgnich in una stagione in gran parte balorda. Ultimo successo dei foggiani quello della passata stagione grazie ai gol messi a segno da D’Andrea e Rocca. Altro successo foggiano in Serie C1 nella stagione 84/85. I rosanero, invece, dal dopoguerra ad oggi, sono stati corsari in C1 nella stagione 98/99 e in Serie B 2018/2019 grazie ai gol di Salvi e Trajkovski che ribaltarono l’iniziale vantaggio foggiano di Kragl. Pareggi, invece, nelle stagioni di Serie B 2017/2018, 96/97, 81/82, 80/81 e 78/79. Pareggio anche nell’88/89 in C1 quando le due squadre si contesero il secondo posto dietro al Cagliari per accedere alla Serie B. Alla fine ebbe la meglio il Foggia dopo il pareggio ottenuto sul neutro di Trapani all’ultima giornata proprio contro i palermitani.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Palermo