L'annuncio di Canonico: "Dopo l'esito del ricorso al Coni non sarò più presidente del Foggia"

"La stagione 2022/23 non si è ancora conclusa. Lo è stata sul campo, ma continuerà nelle sedi preposte. Noi stiamo depositando il ricorso al Coni. Non è un provvedimento contro il Lecco, ma nella vita esistono le regole, le norme che vanno rispettate. Quando si parla di termini perentori si parla di termini perentori, non si può parlare di eventi eccezionali".

Nicola Canonico riprende la parola dopo quasi un mese di silenzio. L'occasione per ribadire l'intenzione di battagliare nelle sedi opportune per giocarsi le, seppur residue, chance di puntare alla serie B.

"Nessuno ha detto che il 1° giugno alle quattro semifinaliste (Foggia, Pescara, Cesena e Lecco) è stato chiesto di produrre la documentazione per l'iscrizione alla serie B, ivi compresa quella relativa alla parte infrastrutturale. Il primo giugno sapevamo quale documentazione servisse. Il Foggia, il 16 giugno, aveva già raccolto l'intera documentazione, compresa la fideiussione bancaria. In caso di vittoria, il Foggia avrebbe presentato la domanda il giorno dopo il ritorno della finale playoff", puntualizza Canonico.

Il Foggia fa ricorso, ma come si sa, i tempi della programmazione tecnica stringono e mentre molti club sono già pronti per il ritiro, a oggi il Foggia non ha un allenatore, né un direttore sportivo (seppur quest'ultimo stia già operando, ma manca la firma). Ma sul futuro della squadra, il presidente lancia la bomba: "Lo avevo già preannunciato durante le semifinali playoff. Al termine dei ricorsi non sarò più il presidente del Foggia. Ne nomineremo un altro, così termineranno gli attacchi personali al soggetto".

Emergono contraddizioni in alcuni passaggi, come quando sostiene che certe scelte tecniche dipenderanno da ciò che accadrà al Coni, "ma diesse e allenatore dovrò necessariamente sceglierli in tempi brevi, c'è una stagione da programmare. Per la C c'è un buon gruppo da cui ripartire".

Nulla di nuovo sul nome del nuovo tecnico. Esclusi i nomi di Pazienza, Lucarelli e Tesser, oltre all'ex Foggia Marino: "Non credo che il diesse che nominerò possa prenderlo in considerazione". Tre le possibili scelte, un giovane emergente, un allenatore esperto in terza serie o uno con esperienza anche in Serie B.

Il focus resta sulla fase finale della stagione, compreso un pensiero su Delio Rossi: "Lo ringrazio per l'amore e l'impegno con cui si è dedicato al Foggia. Si è creato un rapporto bellissimo, creato un gruppo solido. Lo ringrazio per quello che ha dato, anche se sono rammaricato della sua scelta. Avrebbe potuto fare tanto e bene, ma bisogna accettare le scelte".

Glissa sui potenziali appoggi esterni degli sponsor, in primis quello preannunciato da Antonio Salandra e della Fortore Energia: "Le cose vanno prima fatte e sottoscritte. Io ho sempre detto che non sarò un problema per il Foggia. Se uno vuole subentrare sono felice":

Presente in sala stampa anche il segretario Pippo Severo, che ha ribadito quanto precedentemente dichiarato dal presidente, in merito alla sollecitazione giunta dalla Lega B ai quattro club semifinalisti nei playoff, a produrre quanto prima la documentazione propedeutica all'iscrizione al campionato. Nel caso del Foggia, sono state prodotte anche due fideiussioni, una per la serie C e l'altra per la B. Severo ha puntato il dito sulla perentorietà dei termini non rispettata, che ha portato la Commissione Criteri Infrastrutturali a bocciare inizialmente la domanda di iscrizione del Lecco. Salvo poi ribaltare tutto il 6 luglio: "La stessa commissione dice esattamente il contrario, dichiarando che il ritardo del Lecco non è stato rimproverabile poiché i termini non sono stati congrui per poter produrre la documentazione. A questo punto il rispetto della perentorietà non esiste più".

"La richiesta al Prefetto di Padova per ottenere il nulla osta per l'Euganeo è stata formulata il 20 giugno poco prima delle ore 20. Il Prefetto ha rilasciato il nulla osta il giorno successivo", ha aggiunto.