Foggia multato ancora per lancio di oggetti, Canonico furioso: “Denunceremo i responsabili. Così si danneggia la società”

Ancora una multa, dello stesso importo e per lo stesso motivo. Il lancio di bottigliette costa caro al Calcio Foggia 1920, che incassa una nuova sanzione dal Giudice Sportivo, dopo quella ricevuta dopo la sfida con la Juve Stabia.

“Ottomila euro in sole due gare, è il momento di dire basta”, tuona il presidente Canonico in una nota apparsa sul sito ufficiale del club rossonero. “Chi reagisce in questa maniera – ha aggiunto il patron rossonero – non solo arreca un ingente danno economico alla società, ma dimostra palesemente di non voler bene al Calcio Foggia. Lo sconsiderato lancio di oggetti in campo poteva colpire qualcuno dei giocatori presenti in campo, poteva colpire il direttore di gara e, in quel caso, le conseguenze dello stupido gesto sarebbero state gravissime (perdita della gara e squalifica del campo). Non è così che si aiuta il Calcio Foggia”.

Canonico annuncia provvedimenti: “La società farà di tutto per individuare e denunciare gli autori di comportamenti così odiosi, di atteggiamenti che vanno a ledere l’immagine dell’intero pubblico di Foggia: chi non capisce che gesti come questo possono mettere a repentaglio un intero campionato non merita di essere sugli spalti dello Zaccheria”.