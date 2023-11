Serie C Girone C

Dopo oltre un mese il Foggia ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico. Allo 'Zac' i rossoneri piegano il Messina, al termine di una discreta prestazione. Nulla che abbia fatto strabuzzare gli occhi, ma contavano i tre punti più di ogni più o meno ragionevole esigenza estetica. Peralta e Salines i nomi finiti sul taccuino alla voce 'marcatori'. Per il fantasista italoargentino il penalty con cui ha sbloccato il match ha cancellato lo zero dalla casella dei gol in campionato. Sale a due, invece, il conto dei gol in campionato del difensore, dopo quello decisivo con la Turris, che edulcora una prestazione di spessore. Bene anche il resto della difesa e il duo Martini-Di Noia. Ancora in difficoltà Tounkara, malgrado qualche lieve progresso rispetto al nulla delle precedenti apparizioni, palesate anche dai fischi alla sua uscita dal campo. Quello della fase offensiva resta il problema principale del Foggia, così consolidato che risulta quasi stucchevole parlarne.

Foggia-Messina 2-0: le pagelle dei rossoneri

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile 6,5; Garattoni 6,5 Riccardi 6,5 Carillo 6,5 Salines 7,5; Martini 6,5 (40’st Rossi s.v.) Di Noia 6,5 Vezzoni 6 (19’st Frigerio 6); Peralta 6,5 (28’st Schenetti 5,5); Tounkara 5,5 (19’st Embalo 6) Tonin 6,5 (40’st Idrissou s.v.). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Vacca, Agnelli, Odjer, Fiorini, Papazov,. Allenatore: Cudini 6

MESSINA (4-3-3) Fumagalli 5; Salvo 5,5 (11’st Pacciardi 6) Polito 5,5 Manetta 5 Ortisi 5,5; Scafetta 5 (11’st Cavallo 6) Franco 5,5 Giunta 5; Ragusa 6,5 (34’st Luciani s.v.) Zunno 5,5 (34’st Plescia s.v.) Firenze 5 (24’st Emmausso 5,5); A disposizione: De Matteis, Luciani, Ferrara, Santoro, Darini, Tropea. Allenatore: Modica 5,5

Arbitro: Gigliotti 6,5

Assistenti: Chiavaroli 6 – Bernasso 6

Nobile 6,5 – Il Messina calcia in porta non poche volte, ma sono carezze di una libellula più che zampate di un mammifero di grosse dimensioni. Lui è sempre lì, per dirla alla Ligabue. Anche se ogni tanto qualche brivido lo concede. Però, alla fine, ha sempre ragione lui. E la porta rimane inviolata.

Garattoni 6,5 – Uno dei dubbi alla prima lettura della formazione: quarto di centrocampo o di difesa? Sulla carta, sarebbe il terzino destro, ma staziona nella metà campo avversaria, come piace a lui. Dal suo versante nascono diverse situazioni interessanti che avrebbero un esito differente in presenza di attaccanti in grado di attaccare la porta.

Riccardi 6,5 – Con un Garattoni terzino/attaccante, gli tocca spesso scalare sul centrodestra per tamponare le sortite degli avversari. In generale, da centrale in una linea a quattro sembra trovare maggiori e migliori riferimenti. Si avvicina anche al gol, che un giocatore offensivo (Ragusa) gli nega.

Carillo 6,5 – Si procura il penalty che stappa la partita. Ed è già un merito. Poi c’è il resto della partita, di grande attenzione, al netto di qualche accenno di confusione quando il Messina prova a riaprirla.

Salines 7,5 – Centellina, inizialmente, le sortite, perché c’è già Garattoni dall’altra parte che spinge e non sarebbe saggio sguarnire anche l’altro fronte. Ma quando ha la possibilità, comincia ad affacciarsi e dalle sue parti si vedono cose interessanti. Il secondo tempo, dove l’agonismo prevale sulla raffinatezza delle idee, si prende la scena con svariati interventi e successive uscite palla al piede. Dulcis in fundo, il gol che chiude la contesa. Se non è un partitone, ci si avvicina.

Martini 6,5 – Gli manca ancora qualcosa, e sarebbe strano il contrario per un quasi diciannovenne. Però a tratti impressiona la personalità con la quale si muove in mezzo al campo e che emerge anche quando si trova a gestire il possesso. Parte mezzala, ma si abbassa quando Di Noia tenta la sortita. Tra i due c’è grande intesa e si vede (40’st Rossi s.v.).

Di Noia 6,5 – Un po’ play, un po’ mezzala quando si lancia nelle proverbiali sortite offensive. Ritrova gli standard che sembravano essere un po’ venuti meno nelle ultime settimane.

Vezzoni 6 – Mezzala sinistra, come nel secondo tempo di Castellammare. La sensazione è che nemmeno lui si sia reso conto al 100% di quale sia la collocazione più adatta alle sue caratteristiche. Più sostanza che qualità, ma nel complesso non demerita. Prova ad attaccare lo spazio, seppur con esiti non indimenticabili (19’st Frigerio 6 – Qualche isolato fischio ne accoglie l’ingresso in campo, senza dubbio Tounkara ne riceve di più all’uscita dal campo. Si piazza sul centrosinistra, tenta subito un attacco della profondità non premiato. La mancanza del campo si intuisce subito. Chissà che in questo mese che resta del 2023 non possa portare benefici alla squadra e quei gol dei centrocampisti che la scorsa stagione furono assai preziosi).

Peralta 6,5 – Il mezzo voto in meno è quasi un obbligo, perché il gol divorato a fine primo tempo è quasi inconcepibile. È ispirato e si vede sin dai primi palloni che lavora. Glaciale dal dischetto, penalty nato da un suo piazzato, come il corner da cui si origina il 2-0 (28’st Schenetti 5,5 – Entra in una fase morta della partita e forse questo attenua la cazzimma e obnubila idee e giocate. E non va bene).

Tounkara 5,5 – I fischi che ne salutano l’uscita sono oltremodo ingenerosi. Perché sì, non disputa una partita indimenticabile, ma qualcosa di più la si vede. Metterebbe a referto un assist, se Peralta non la sparasse fuori. Poi c’è tutto il resto, dai contrasti persi (troppi) a qualche scelta non proprio lungimirante e la sensazione che non riesca ancora a entrare in connessione con il resto della squadra (19’st Embalo 6 – Una ventina di minuti per fare il compitino).

Tonin 6,5 – A conti fatti è l’unico a beneficiare della presenza di Tounkara. Con un attaccante di ruolo in mezzo, il suo lavoro sull’esterno acquisisce improvvisamente valore. Sollecitato spesso in profondità e nei contrasti è un tipo piuttosto fastidioso per i difensori avversari. Bella la palla che lavora nell’occasionissima di Peralta. Gli manca il gol, ma anche perché di fatto le occasioni capitano agli altri (40’st Idrissou s.v.).

Cudini 6 – L’importante era ritrovare i tre punti, che fan bene alla testa e alla classifica. Sorprende ancora tornando al 4-3-1-2 con Peralta più due punte. Il risultato gli dà ragione, ma resta l’atavica improduttività offensiva, che non dipende solo dai singoli attaccanti. Non a caso i gol arrivano da calci piazzati. Urge miglioramento nello sviluppo delle trame offensive, sul quale si può (e si deve) lavorare sin da subito. Per migliorare il parco attaccanti, occorre attendere ancora una quarantina di giorni, sempre che la società abbia voglia di investire seriamente.