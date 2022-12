Il cambio di approccio e i cambi di Gallo, il Foggia ritrova se stesso e la vittoria

Serie C Girone C

Tre punti per ripartire, dare un minimo di stabilità alla propria posizione nella zona playoff (per quanto la classifica resti cortissima) e riavvicinarsi al quarto posto, attualmente l’unico reale obiettivo perseguibile dal Foggia, considerando il campionato a parte fin qui fatto dalle prime tre. Contro il Messina si è visto un Foggia dai due volti: timido, impacciato, quasi irritante, quello mostrato nella prima frazione. Certo, qualche problema potrebbe averlo creato anche il Messina, ben messo in campo per un tempo seppur poco pericoloso dalle parti di Dalmasso. Ma è una motivazione forte quanto lo schiaffo di una libellula a un elefante.

Non a caso mister Gallo ha definito “inguardabile” il primo tempo dei suoi. Non a caso, la squadra ha cambiato marcia prima ancora che il tecnico conferisse un tocco di spregiudicatezza ai suoi, passando al 4-3-1-2 (“volevo vincere la partita”, ha dichiarato nel post gara). Restano i soliti punti interrogativi: in primis, l’attacco. Anche ieri i centravanti utilizzati sono rimasti a secco, anche se per ognuno andrebbero fatte delle valutazioni specifiche. Vuthaj è apparso ancora una volta un pesce fuor d’acqua, per quanto abbia avuto il merito di procurarsi il rigore poi sbagliato da Petermann.

Meglio Ogunseye, che al netto di qualche errore di valutazione, ha messo a referto un palo, chiudendo il match con un pregevole recupero da mediano consumato. Ingiudicabile Tonin, malgrado una potenziale fuga verso la porta mandata a ramengo con un controllo oratoriale. Infine, Peschetola. Il giovane scuola Inter ce l’ha messa tutta, pur in un ruolo non suo (almeno non ancora), pagando anche un evidente gap fisico nei confronti dei difensori avversari. Magari, con un partner offensivo più funzionale tatticamente, ne avrebbe beneficiato anche la sua prestazione. Menzione speciale, infine, per Peralta e Petermann. Il primo autentico trascinatore tecnico, soprattutto nella seconda parte di gara, quando ha potuto spaziare tra le linee senza le preoccupazioni posizionali che il ruolo di mezzala impone. Il regista ha mostrato la personalità del leader che non si fa

imprigionare dalle paranoie per un rigore sbagliato, ma che prova a determinare. Riuscendoci.