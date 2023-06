Foggia-Lecco: trasmessa richiesta per l'apertura di un'inchiesta

Il docente dell'Uni Fg Nunzio Angiola, nonché candidato sindaco in vista delle elezioni che si terranno nel capoluogo dauno in autunno, chiede che la Procura Federale della Figc approfondisca i fatti avvenuti durante l'incontro di calcio Foggia-Lecco, terminato con la vittoria degli ospiti. "Ho trasmesso una richiesta accorata volta ad aprire una inchiesta e spero che facciano altrettanto tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale sul territorio, e ciò per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, soprattutto in vista della partita di domenica prossima che deve potersi svolgersi nel modo più sereno possibile".

Il riferimento del prof. Angiola è alle interpretazioni del direttore Kevin Bonacina e del var sul gol annullato a Ogunseye, per un fallo inesistente, e sul rigore non concesso per un presunto fallo di Lepore su Frigerio. Fa discutere anche la decisione dell'Aia di designare un arbitro nato a Bergamo, a 35 km di distanza da Lecco.

Sul web circolano nel frattempo una serie di foto e informazioni sull'arbitro, che stanno sta generando, tra i tifosi, più di un dubbio sull'imparzialità della sua direzione. "Non manca chi parla di ennesimo scippo a danno di una città che già si è vista portare via tanto, che è già travolta da mille problemi. Si faccia chiarezza, ne guadagnerà il calcio, ne guadagnerà lo sport”.