Finale Playoff serie C: per i betting analyst rossoneri favoriti sul Lecco

Sale la febbre per la gara d'andata della finale playoff in programma domani 13 giugno, alle 21.30, allo stadio Zaccheria di Foggia con diretta su Rai 2. Gli ultimi 180 minuti di una scalata che potrebbe riportare i rossoneri in serie B, dopo la clamorosa retrocessione maturata allo stadio Bentegodi l'11 maggio 2019.

Dovrà vedersela contro il Lecco, che in semifinale, dopo aver perso in casa la gara d'andata, ha espugnato il Manuzzi di Cesena al termine dei novanta minuti regolamentari e conquistato il pass per la finale ai calci di rigore. Dagli undici metri i rossoneri di mister Delio Rossi hanno avuto la meglio del Pescara.

Secondo i betting analyst di William Hill e Betflag, i satanelli sono nettamente favoriti per aggiudicarsi il primo atto della finale: il segno 1, infatti, è quotato tra 1,88 e 1,92, mentre per il '2' tra 3,80 e 3,90; il pareggio oscilla tra 3,20 e 3,35.

Finora, i playoff hanno dato spettacolo, con diversi gol segnati. Per la partita in questione, però, l’under prevale leggermente sull’over, rispettivamente a 1,80 e 1,90, mentre il goal, a 1,80, è avanti sul 'No Goal', a 1,90. Tra i risultati esatti, spicca l’1-1 a 6, seguito dall’1-0 a 7, mentre il 2-2 vale 15 volte la posta giocata.

Questa mattina i giocatori del Lecco sono atterrati all'aeroporto Gino Lisa con un volo da Milano. In più c'è stata la telefonata tra il sindaco di Lecco, il dr. Mauro Gattinoni, ed il commissario del Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio.