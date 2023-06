Minacce e insulti, dopo Foggia-Lecco si è oltrepassato il limite: "Non sono l'arbitro, faccio il metalmeccanico"

La vicenda 'Foggia-Lecco' ha preso una piega sbagliata. Evidentemente non si è riusciti a contenere istinti e rabbia, sfociati addirittura nella pubblicazione di un profilo Instagram falso dell'arbitro Kevin Bonacina.

Il 'troppo storpia' recita un detto. Non è ammissibile, infatti, che si arrivi ad augurare finanche la morte per una partita di calcio, a prescindere dalla posta in palio. Il direttore di gara ha indubbiamente commesso degli errori. Il var anche. La storia del calcio è piena di questi episodi. Il resto, però, è contorno e chiacchiericcio.

Sulla passione per i colori rossoneri, nulla da eccepire. Tuttavia, bisogna che ci si rilassi e ci si concentri sulla finale di ritorno che si disputerà domenica 18 al 'Rigamonti-Ceppi' di Lecco. Nulla è perduto. D'altronde, i ragazzi di mister Delio Rossi ci hanno già abituati a grandi e recenti imprese.

Il dopo Foggia-Lecco ha provocato situazioni sui generis, fuori dall'ordinario. Basti pensare che un metalmeccanico di Bergamo si è visto costretto a specificare sul proprio profilo Facebook di non essere il Kevin Bonacina che ha diretto la gara di andata della finale playoff allo stadio Pino Zaccheria tra Foggia e Lecco. Dopo innumerevoli messaggi ricevuti su Messenger, accompagnati da insulti e accuse, ha dovuto fare delle precisazioni, a scanso di equivoci: "Ragazzi non faccio l'arbitro. Sono un metalmeccanico. Mi dispiace per il Foggia ma non sono io oh!".

Ha passato ore terribili anche quel Luca Bonacina, calciatore milanese con un passato nella Primavera del Lecco, che parecchi simpatizzanti e/o tifosi rossoneri, imbestialiti dalla direzione di gara persa in casa contro i nerazzurri, hanno associato al contestato Kevin: "Attenzione sono stato scambiato per l'arbitro di Foggia-Lecco ma è soltanto un'omonimia. Sono un ragazzo di 18 anni e recentemente ho giocato nella Primavera del Lecco ma non ho legami con questo accaduto e con questa persona".

Esattamente così come nulla c'entra con l'arbitro, il collega di LeccoToday, Matteo Bonacina, che anzi, da professionista imparziale, prima del match tra i rossoneri e la sua squadra del cuore, aveva avanzato perplessità sulla scelta del direttore di gara. "Arbitrerà il bergamasco Kevin Bonacina - scelta strana, territorialmente parlando, della Can C vista la vicinanza con Lecco". Tuttavia, nei confronti di un suo caro familiare, su Instagram, sono piovuti insulti e minacce.

Ad ogni buon conto, non è il caso di andare oltre e di promettere vendetta per un incontro di calcio; oltretutto quando i tentativi di rappresaglia colpiscono estranei e, nel caso di Foggia-Lecco, anche omonimi. La vendetta deve essere solo e soltanto sportiva. Sul campo. Il Foggia può ribaltarla e conquistare la B. Non è finita.