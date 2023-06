"I fatti di Foggia-Lecco non possono cadere nel dimenticatoio"

"Allo stadio, centinaia di famiglie hanno assistito ad episodi che non possono essere annoverati in quello che dovrebbe essere solo un gioco". È quanto dichiara in una nota l'on. Giorgio Lovecchio, che nella mattinata di ieri ha inoltrato una pec di rimostranze alla Procura Federale, al presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e ai presidenti di Lega Pro e Figc.

La protesta del deputato pentastellato si aggiunge a quelle già manifestate negli ultimi due giorni da La Salandra, Angiola e Splendido. "I fatti di Foggia-Lecco non sono passati inosservati nel panorama nazionale e non certo per quella che sarebbe potuta essere una festa del calcio. Le azioni dubbie, l'arbitro nativo della stessa Lecco, il var che non si esprimeva, l'affaire Costa e molti altri episodi che fanno perdere la fiducia in quello che è lo sport più bello del mondo", ha aggiunto Lovecchio, che chiede si faccia "immediata chiarezza sulla vicenda, che non può certamente cadere nel dimenticatoio".