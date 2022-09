Chi ha cambiato tutto contro chi ha cambiato meno di tutti. Il Foggia esordisce allo Zac con il Latina

Se può essere di buon auspicio, anche nella stagione 2002/2003, in C2, il Foggia esordì contro il Latina allo Zaccheria. O, per lo meno, così avrebbe dovuto essere sulla carta. Poi uno sciopero collettivo fece slittare la prima di campionato al 9 ottobre. A fine stagione i rossoneri di Pasquale Marino stravinsero il campionato. Esattamente 20 anni dopo, Foggia e Latina si affrontano, stavolta senza imprevisti, alla prima di campionato. Un test probante per la pattuglia di mister Boscaglia, reduce da un buon lavoro di preparazione precampionato condito da prove convincenti nelle amichevoli. Obiettivo vittoria per i Satanelli, accreditati alla vittoria finale del campionato e che si presentano ai nastri di partenza del girone C di Serie C con un organico di tutto rispetto. Inoltre, sarà l’occasione per vendicare il pesante 1-3 subito nel girone di ritorno della scorsa stagione con i pontini corsari grazie a Nicolao, protagonista di una grande prestazione e che di lì a qualche giorno avrebbe vestito i colori rossoneri, Esposito e Sane. Gol della bandiera foggiana ad opera di Curcio su calcio di rigore.

Il Latina è la squadra che ha cambiato meno delle altre rispetto alla passata stagione, conclusasi con una tranquilla salvezza, risultato confortante nonostante i laziali fossero stati ammesso in Serie C a completamento degli organici in estate. In panchina è stato confermato Daniele Di Donato. Assieme a lui ben 15 protagonisti dello scorso campionato tra cui capitan Andrea Esposito in difesa e il capocannoniere della squadra Carletti in attacco. All’ossatura base dei nerazzurri sono stati aggiunti pochi e mirati innesti, tutti provenienti dalla Serie D, da squadre Primavera e di giovane età: in difesa spicca l’interista Cortinovis, in mediana Di Mino dal Chieti, Riccardi dalla Roma e Sannipoli dal Trastevere più l’ex Fidelis Andria Alessandro Bordin, in attacco bomber Fabrizi dal Chieti e Margiotta, addirittura dall’Australia.

Per quel che concerne i precedenti, Foggia e Latina sono tornate ad affrontarsi allo Zaccheria a gennaio scorso dopo ben 20 anni e il successo dei nerazzurri fu netto. In precedenza, il 9 ottobre 2002, Carannante e Vantaggiato regalarono i tre punti ai foggiani. A ritroso, bisogna risalire agli anni Cinquanta per trovare tracce di contese tra le due squadre. Nel 51/52, in Serie C, Foggia vittorioso con reti di Di Fonte e Pozzo. Nella “quarta serie” edizione 52/53, altra vittoria dei dauni per 5-1 con reti messe a segno da Bacci e Reddi, autori di due doppiette, e Piani. Per il Latina a segno Mercatali.

Arbitro dell’incontro sarà Luca De Angeli di Milano. Calcio d’inizio domenica alle 20:30.

Di seguito l’attuale rosa del Latina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato

PORTIERI

1 - Matteo Cardinali (Confermato – 2001) (32/-38)

12 - Flavio Giannini (Proveniente dal Giarre – 2000) (21/-20 + 0/-0 nel Fc Messina)

22 - Alessandro Tonti (Confermato – 1992) (3/-2)



DIFENSORI

24 - Lorenzo Carissoni (Confermato – 1997) (20/0)

19 - Alessandro Celli (Confermato – 1997) (14/0)

75 - Fabio Cortinovis (Proveniente dall’Inter – 2002) (7/0 nella Primavera)

13 - Eros De Santis (Confermato – 1997) (31/0)

27 - Andrea Esposito (Confermato – 1986) (28/1)

3 - Antonio Esposito (Proveniente dal Renate – 2000) (12/0)

5 - Andrea Giorgini (Confermato – 2002) (31/1)



CENTROCAMPISTI

6 - Stefano Amadio (Confermato – 1989) (28/0)

14 - Christian Barberini (Confermato – 1999) (29/2)

23 - Alessandro Bordin (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1998) (3/0)

7 - Lorenzo Di Livio (Confermato – 1997) (30/1)

16 - Mattia Di Mino (Proveniente dal Chieti – 2003) (32/2 + 0/0 nel Latina)

30 - Alessio Riccardi (Proveniente dalla Roma – 2001) (3/2 nella Primavera)

8 - Daniel Sannipoli (Proveniente dal Trastevere – 2000) (29/7)

77 - Marco Teraschi (Confermato – 2001) (29/1)

10 - Andrea Tessiore (Confermato – 1999) (33/1)



ATTACCANTI

9 - Cristian Carletti (Confermato – 1996) (35/11)

29 - Luca Fabrizi (Proveniente dal Chieti – 1998) (27/16)

99 - Francesco Margiotta (Proveniente dal Melbourne Victory – 1993) (23/4)

21 - Tommaso Nori (Proveniente dalla Lazio – 2004) (23/3 nll’Under 18)

11 - Lorenzo Rosseti (Confermato – 1994) (19/1)

20 - Alessandro Rossi (Confermato – 2001) (14/0)