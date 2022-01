Foggia-Latina, i precedenti tra le due squadre

Per quel che concerne i precedenti, Latina e Foggia tornano ad affrontarsi allo Zaccheria dopo ben 20 anni. Era il 9 ottobre 2002 quando Carannante e Vantaggiato regalarono i tre punti ai Satanelli di Pasquale Marino in Serie C2. In precedenza, bisogna risalire agli anni Cinquanta per trovare tracce di contese tra le due squadre. Nel 51/52, in Serie C, Foggia vittorioso con reti di Di Fonte e Pozzo. Nella “quarta serie” edizione 52/53, altra vittoria dei dauni per 5-1 con reti messe a segno da Bacci e Reddi, autori di due doppiette, e Piani. Per il Latina gol della bandiera di Mercatali. All’andata terminò uno pari con vantaggio rossonero di Ferrante e pareggio di Tessiore su calcio di rigore.