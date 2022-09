Il Foggia è ancora un cantiere: a Boscaglia serve tempo

Serie C Girone C

Un altro 1-3 con il Latina, come otto mesi fa. Allora, la squadra di Zeman pagò pesantemente l’emergenza figlia del Covid e degli infortuni. Stavolta, i rossoneri escono sconfitti per altre ragioni. Una sconfitta che riporta tutti sulla terra, soprattutto chi, dopo le tante operazioni in entrata, aveva un po’ troppo frettolosamente pensato al Foggia come squadra schiacciasassi, ignorando – più o meno consapevolmente – le tante criticità che la squadra ha evidenziato.

Fragilità tattiche in primis, perché la squadra va assemblata e necessita di tempo. La mancanza di gare ufficiali e di amichevole probanti – peraltro denunciata dal tecnico Boscaglia alla vigilia del match – si è palesata sin da subito. La squadra è apparsa scollata tatticamente e appesantita fisicamente. Non devono ingannare le occasioni che pure l’undici rossonero ha costruito e non sfruttato nei momenti cruciali. Nel complesso della partita, il Latina si è mostrato più squadra e meglio disposto in campo. Buone indicazioni sono arrivate dai subentrati, con Petermann subito leader della mediana, Vuthaj animale d’area di rigore e un Costa che si candida a padrone della corsia sinistra e un Peschetola volitivo e pericoloso. Male, invece, i due terzini e i tre trequartisti. Poco supportato il pur generoso Ogunseye.

Le pagelle dei rossoneri

FOGGIA (4-2-3-1) Dalmasso 4,5; Garattoni 5 Malomo 6 (23’st Sciacca 5) Di Pasquale 5,5 Nicolao 5 (10’st Costa 6,5); Odjer 6 (18’st Petermann 6) Di Noia 6,5; Peralta 5,5 Schenetti 5 D’Ursi 5,5 (10’st Peschetola 6); Ogunseye 6 (19’st Vuthaj 7). Allenatore: Boscaglia 5,5

LATINA (3-5-2) Cardinali 6,5; Carissoni 6 And. Esposito 6,5 Giorgini 6; Teraschi 6,5 (16’st Cortinovis 6) Di Livio 6 Amadio 6,5 Tessiore 6,5 (33’st Bordin 6,5) Ant. Esposito 6,5 (47’st Celli s.v.); Carletti 7 (48’st Fabrizi 6,5) Rosseti 7 (16’st Margiotta 6).

Allenatore: Di Donato 7

Arbitro: De Angeli 6

Assistenti: El Filali 6 – Laghezza 6

Dalmasso 4,5 – Sul primo gol sbaglia totalmente i tempi dell’uscita. Sul terzo esce, poi si ferma a metà strada. Determinante in negativo, ma ogni crocifissione sarebbe ingenerosa per chi – altrettanto ingenerosamente – era stato etichettato come il nuovo Mancini.

Garattoni 5 – Fragile difensivamente (il Latina punge sempre dalla sua parte), inconcludente in fase di spinta. Serata da cestinare subito.

Malomo 6 – Finché c’è lui la difesa regge l’urto contro due clienti scomodi come Carletti e Fabrizi. Sul primo gol sembra perdersi l’attaccante, ma è verosimile che lo lasci per assecondare l’uscita di Dalmasso. Va fuori a metà ripresa per un colpo al costato e la difesa perde subito i riferimenti (23’st Sciacca 5 – Imballato e impallato. Entra lui e il Foggia becca due gol in ripartenza. E sul primo non sembra un campione di posizionamento).

Di Pasquale 5,5 – Con Malomo l’intesa sembra già discreta. Tra i due è lui il delegato a staccarsi per accompagnare, di tanto in tanto, l’azione offensiva. Regge l’urto con Rosseti, ma il fallo (rischioso, perché alza troppo il gomito) da cui si origina la punizione dello 0-1 è totalmente insensato.

Nicolao 5 – Come il compare della corsia opposta. Accompagna spesso l’azione di D’Ursi, senza quagliare granché. Boscaglia lo catechizza subito, senza ottenere grossi riscontri (10’st Costa 6,5 – Entra subito in partita, mostrando un piedino niente male. Mette a referto subito un assist, mostrando anche una condizione più che discreta. Che a Picerno tocchi già a lui?)

Odjer 6 – Nel marasma generale è uno dei pochi a mantenere sprazzi di lucidità. Quando il Foggia aumenta i giri del motore è lui a condurre le operazioni, con praticità, pochi fronzoli e pulizia di tocco. Cala alla distanza (18’st Petermann 6 – Escluso un po’ a sorpresa, non se ne cruccia ed entra subito in partita. Agisce quasi da trequartista aggiunto, lo impone l’andamento del match).

Di Noia 6,5 – Box to box, meno cucitore di Odjer, più assaltatore. Una rasoiata a metà primo tempo fa sognare il pubblico dello ‘Zac’. È senza dubbio tra i più lucidi nella opaca serata di ieri.

Peralta 5,5 – I numeri ci sono e sono evidenti. Manca la praticità oltre alla intesa con i colleghi di reparto. E quando ognuno sceglie la propria strada, raramente i risultati sono incoraggianti. Gli va dato tempo, com’è giusto che sia, ma l’esordio non è di quelli da ricordare.

Schenetti 5 – La traversa non è tanto sfortuna, perché tutto parte da un controllo difettoso. Supporta poco Ogunseye ed è una colpa grave per il ruolo che ricopre. Apprezzabile il disperato tentativo di recupero difensivo nell’azione del raddoppio nerazzurro.

D’Ursi 5,5 – Rispetto ai due colleghi di reparto ha la valigia degli alibi ben più carica. Ultimo arrivato e con una condizione non ancora al top. I numeri si intuiscono, la voglia c’è, la mira sulle conclusioni ancora no. (10’stPeschetola 6 – Si piazza a sinistra, lui che sarebbe più esterno a piede invertito, ma la cosa non lo scompone granché. Calcia due volte, rendendosi assai più pericoloso del suo predecessore).

Ogunseye 6 – Il velo sull’occasionissima capitata a Schenetti è una giocata di alto livello che il compagno vanifica sciaguratamente. È molto manovriero, si muove sul fronte d’attacco, lavorando anche spalle alla porta. "Tutto molto bello", direbbe Bruno Pizzul. Ma senza l’assistenza dei tre dietro, diventa un lavoro del tutto inutile (19’st Vuthaj 7 – Con una grande frustata regala il gol della speranza. Poi sfiora di un nonnulla la doppietta che avrebbe fatto venire giù lo Zaccheria. È un animale d’area di rigore, se rifornito a dovere, può fare tanto male. E chissà che non si trovi la chiave per un impiego contestuale con Ogunseye. Per caratteristiche, sarebbero tutt’altro che incompatibili).

Boscaglia 5,5 – Gli avvertimenti della vigilia erano consapevoli e non di facciata. E andavano presi in seria considerazione. La squadra è imballata fisicamente e ancora poco collegata. A lui va dato il tempo di assemblarla. Con pazienza (tanta) e senza gli isterismi di una piazza da sempre molto umorale.