Foggia-Latina 1-2: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

Non basterebbe un volume di svariate centinaia di pagine – quelli che volgarmente e con poco dissimulato spregio si definiscono mattoni – per descrivere il momento del Foggia e, soprattutto, analizzare le criticità che stanno determinando il momento attuale.

La squadra che ieri ha perso per la prima volta tra le mura amiche non è molto dissimile da quella che ha superato il Messina la settimana antecedente. L’ottimizzazione di due piazzati e la pochezza dei siciliani allora avevano rappresentato un utile ausilio per ritrovare la vittoria, ma non avevano per nulla cancellato i difetti emersi da Crotone in poi. Difetti che, per inciso, ci sono sempre stati, ma che ora la squadra non riesce più a nascondere o quanto meno a disinnescare in tempo per scongiurare la deflagrazione.

E così, una squadra dai valori senz’altro più consistenti come il Latina è riuscita a espugnare il fortino rossonero. Ai pontini sono bastate una transizione ben eseguita e un lancio dalla trequarti con i giri giusti. Azioni semplici, ma attivate, rifinite e concluse con la giusta qualità. Quella che invece è mancata al Foggia per supportare le buone intenzioni rimaste tali. Né può giovare, visto il momento, la girandola infinita di cambi di posizione e sistemi di gioco prima e durante le partite. In sala stampa Cudini non ha nascosto il risentimento: “Quando si è vinto, il Mister è bravo a cambiare”, frase giusta anche se un po’ alla Catalano. Ma è un dato di fatto che, quando le cose non vanno bene, i mutamenti continui generano più confusione che benefici. E l’alibi delle assenze conta fino a un certo punto. Nella serata di ieri anche le scelte in corsa di non hanno convinto. Perché sì, la terza punta (Tonin) andava inserita, ma magari rinunciando a un difensore.

Soluzione – il passaggio al 4-3-3 – poi presa nei minuti successivi con l’arretramento di Garattoni in difesa e la conversione di Vezzoni da esterno a mezzala. Poi ci sono gli episodi da Sliding doors. Quelli che possono generare epiloghi differenti, per non dire opposti. Con il gol di Martini forse si commenterebbe un altro risultato, ma che avrebbe mortificato i meriti degli ospiti e, cosa ancor più importante, non avrebbe affatto cancellato le incognite tecnico-tattiche che gravano sui rossoneri.

Le pagelle

FOGGIA (3-5-2) Nobile 5; Riccardi 5 Carillo 5,5 Salines 6; Garattoni 5,5 Martini 5 Fiorini 5 (1’st Tonin 6,5) Frigerio 6 (32’st Rossi s.v.) Vezzoni 6 (46’st Pazienza s.v.); Peralta 6,5 (32’st Embalo 5) Tounkara 4. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Tonin, Pazienza, Agnelli, Odjer, Papazov, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini 4,5

LATINA (3-4-2-1) Cardinali 6,5; De Santis 6,5 Marino 7 Cortinovis 6,5; Paganini 6 (29’st Serbouti 6) Di Livio 7 Cittadino 7 Crecco 6 (26’pt Ercolano 6,5); Del Sole 7 (29’st Jallow 6,5) Riccardi 7,5; Mastroianni 7 (47’st Fella s.v.). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Fella, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato 7

Arbitro: Catanoso 5,5

Assistenti: Taverna 6,5 – Sbardella 6

Nobile 5 – Stavolta niente porta imbattuta e le colpe (sue) non sono marginali. Ma al di là della respinta su Jallow che diventa succulento assist per Mastroianni, spicca una quasi cronica idiosincrasia per le uscite, che in gare come quella di ieri diventa un fattore determinante. Salvato da Vezzoni, poco prima del 2-1, dopo una paperaccia di giallappiana memoria.

Riccardi 5 – Finché la squadra è corta e compatta, lavora bene sulle preventive e facilita anche la riaggressione alzandosi sul ricevente. Ma quando le distanze si dilatano sono guai. Riccardi lo salta come un birillo nell’azione dell’1-0. E non è l’unica situazione in cui finisce in apnea.

Carillo 5,5 – Anche lui finisce per cedere quando la squadra si espone alle ripartenze avversarie. Sul lancio di Cittadino per Jallow, si trova a metà strada tra il gambiano e Mastroianni. Alla fine, sul primo deve andare a chiudere Vezzoni (con esiti infausti). Dopo l’intervento di Nobile, la palla gli passa accanto, Mastroianni ringrazia. Nel finale cerca la sortita nell'area opposta. Va vicino al colpaccio.

Salines 6 – Segna il gol della speranza e dell’illusione, parentesi di dolcezza in una gara avara di gioie e di buone giocate. Sbaglia e tanto in fase di proposta e sul suo lato va anche lui in affanno quando il Latina affonda.

Garattoni 5,5 – Parte bene con due inserimenti che rimandano ai bei tempi della scorsa stagione. Un fuoco di paglia. Si eclissa progressivamente e quando Riccardi lo punta son dolori.

Martini 5 – Parte cercando di stare più alto per (finalmente) provare ad aggredire di più lo spazio. L’intenzione e lo spirito di sacrificio non mancano, la qualità sì. A rendere dimenticabile il suo venerdì sera, la clamorosa chance del 2-1 gettata alle ortiche: con lo specchio della porta ben visibile, calcia dritto per dritto, sui cartelloni pubblicitari.

Fiorini 5 – L’emergenza in mezzo gli offre la possibilità agognata da mesi. Ma la sua regia si rivela un flop. Tenero nei contrasti (come nell’azione del vantaggio del Latina), scolastico in impostazione, per non dire banale. Mai un tentativo di alzare il livello delle giocate. Tenta solo una imbucata per Tounkara, a un passo dal recupero (1’st Tonin 6,5 – Si è allenato pochissimo in settimana, ragion per cui Cudini lo lascia in panca inizialmente. Al suo ingresso si piazza a sinistra e fa vedere le cose migliori nel secondo tempo rossonero. Inventa l’occasionissima di Martini e nel finale per poco non la raddrizza con una gran conclusione dal limite).

Frigerio 6 – Finché ha gambe e fiato, la sua presenza porta benefici. È il solo a fare un certo tipo di movimenti, la squadra riempie di più l’area e si vedono cose nuove in fase offensiva. Ed è per questo che non si capisce la scelta di Cudini di passare al 3-4-3 a inizio ripresa. Da mediano basso aumentano gli errori e le energie si consumano più rapidamente (32’st Rossi 5,5 – Entra per uno stremato Frigerio. Poco tempo a disposizione perché la sua freschezza possa risultare un valore aggiunto).

Vezzoni 6 – L’azione del gol di Mastroianni lo vede protagonista nel disperato tentativo di contrastare Jallow sulla parabola di Cittadino. Ma l’attaccante ha struttura fisica e stacco imparagonabili. Sarebbe stato il secondo miracolo difensivo, dopo il salvataggio sulla linea di qualche minuto prima. Parte quinto, poi finisce mezzala. Non è un fenomeno, ma per lo meno prova a rendersi utile, correndo, rincorrendo, giocando semplice e rifuggendo ogni arzigogolo (46’st Pazienza s.v. – Fa il suo esordio tra i professionisti, senza mai toccare il pallone).

Peralta 6,5 – Ispirato oltremodo, anche se a volte troppo innamorato del pallone. Difetto che gli si condona se poi dal suo piede nascono gli ultimi tre gol del Foggia. Ecco perché la sua uscita dal campo non si comprende (32’st Embalo 5 – Un fantasma o poco più, come sempre capita quando non gioca dall’inizio).

Tounkara 4 – Per mezz’ora sembra davvero un altro giocatore. Fa sentire la sua presenza, raccogliendo punizioni sulla trequarti, facendo un apprezzabile lavoro di raccordo. E dagli spalti viene fuori anche qualche applauso. La ripresa è un mezzo disastro. Non azzecca praticamente più nulla e chiude con una entrata del tutto insensata. E gli applausi tornano a essere fischi assordanti.

Cudini 4,5 – Il cambio di modulo ormai non fa più notizia, ma è una consuetudine che in questo periodo andrebbe rivista. La squadra adesso ha bisogno di certezze prima che rischi di incamminarsi per un sentiero ignoto e senza gps. Ancor più preoccupanti sono i cambi in corsa: il 3-4-3 di inizio ripresa peggiora la situazione, poi corregge in corsa passando al 4-3-3. E l’uscita di Peralta?