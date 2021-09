"Non temo la Juve Stabia, ma la mia squadra". Zeman pungola gli attaccanti: "Giocano troppo sugli esterni, devono entrare di più in area"

Alla vigilia del match con le 'vespe' il tecnico dei rossoneri ha pungolato i suoi attaccanti: "Entrano poco in area e così non si riesce a fare gol"

A una settimana dalla ‘ambigua’ trasferta di Latina, si torna allo Zaccheria. Per la squadra di Zeman c’è la Juve Stabia, allenata da un altro veterano della panchina, Valter Novellino: “Un allenatore esperto, che ha quasi fatto sempre bene dove ha allenato. Con il Campobasso ho visto una squadra impostata, che sa quello che fa”, avverte il tecnico boemo nella conferenza stampa della vigilia.

“Domani si affrontano due squadre che vogliono vincere e se si vuol vincere bisogna far gol”. Concetto semplice, ma tremendamente vero, perché uno dei limiti fin qui palesati dalla squadra rossonera riguarda proprio la fase offensiva: “Facciamo pochi gol, in parte perché gli avversari si chiudono e si riducono gli spazi, ma anche noi dobbiamo capire meglio i tempi e gli spazi. Voglio di più dai miei attaccanti, giocano troppo sugli esterni invece di entrare più dentro al campo. Se non si entra in area si segna poco”.

Per Zeman due mesi di lavoro sono già sufficienti per vedere una squadra vera, ma l’impressione è che a questo gruppo serva più tempo: “Dobbiamo parlare di più per capirci. Ultimamente stiamo migliorando, nel senso che questa settimana abbiamo parlato di questo aspetto”.

“Di solito le squadre nuove hanno degli sbalzi – ha aggiunto ‘Sdengo’ – e dobbiamo capire ancora che cosa fare per fare bene. Fino a oggi penso che l’unica partita brutta sia stata a Latina dove, pur giocando male, senza il rigore avremmo potuto vincere”.

“Della Juve Stabia non temo niente – ha chiosato il boemo –, la mia preoccupazione è sempre quella di avere una squadra all’altezza che faccia calcio propositivo e aggressivo. Penso che nella testa questo calcio lo abbiamo, nei piedi non lo so”.