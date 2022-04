Foggia Incedit, la finale è tua

Il Foggia Incedit prosegue la cavalcata verso la promozione in Eccellenza. Conclusa la regular season al secondo posto del campionato di Promozione, solo tre punti in meno rispetto alla capolista Polimnia, la squadra di mister Enrico La Salandra, forte dei suoi 56 punti, ha eliminato la Nuova Spinazzola dalla corsa play-off. Lo ha fatto rifilando un sonoro 4-1 al campo Figc grazie ai gol messi a segno da Narciso, due volte, Facundo e Garbetta nonostante l'illusorio vantaggio degli ospiti che, per la quinta volta in questa stagione, escono sconfitti dalle contese contro i foggiani, avendo perso già quattro volte tra campionato e Coppa Italia di categoria. Vento in poppa per i "canarini" che arrivavano a questa sfida sulle ali dell'entusiasmo scaturito dall'ultima performance stagionale in campionato che li aveva visti vincere sul terreno dell'Atletico Acquaviva per 3-1 (a segno Montemorra, Bruno e Facundo). Finale play-off contro l'Arboris Belli, senza dimenticare la finale di Coppa Italia di categoria da disputare contro l'Avetrana. Il Foggia Incedit può trasformare il suo sogno in realtà.