Foggia Incedit promosso in Eccellenza

Ci sono voluti i supplementari ma alla fine il Foggia Incedit l'ha spuntata e ha ottenuto la promozione in Eccellenza. Era l'obiettivo prefissato dalla dirigenza a inizio stagione e i "canarini" di mister Enrico La Salandra sono riusciti nell'impresa. Non all'esito della regular season terminata al secondo posto e ad appena tre punti dalla capolista Polimnia. Ma ai play-off, sbarazzandosi prima della Nuova Spinazzola e oggi pomeriggio dell'Arboris Belli al campo Figc. Una partita che sembrava in discesa per i foggiani, passati in doppio vantaggio con Mascia e Narciso. Gli ospiti di Alberobello, però, riuscivano a riacciuffare i rossoblu prima con Di Cosola e poi con Mastronardi. Ma ai supplementari Bruno e Ferrantino chiudono la faccenda e ragalano una promozione ampiamente meritata alla seconda squadra di Foggia città.

Che peraltro oggi festeggia anche la promozione della terza società calcistica del capoluogo. La Nuova Daunia, infatti, sale dalla Prima Categoria e raccoglie idealmente il testimone dell'Incedit che abbandona il campionato di Promozione e approda in Eccellenza.