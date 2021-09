L'arbitro assegna tre rigori al Don Uva: il Foggia Incedit perde a Bisceglie

Incredibile sconfitta per gli uomini di mister La Salanda. Vibranti proteste per l'arbitraggio. A fine gara il difensore Mascia, costretto a fare il portiere per l'espulsione di Capotosto, respinge il rigore decisivo di Conte ma nulla può sulla ribattuta

Il Foggia Incedit esce con una sconfitta e con tanta rabbia dal campo di Bisceglie. I “canarini” criticano aspramente l’arbitraggio di La Luce il quale concede ben tre calci di rigore al Don Uva. Finisce 3-2 per i biscegliesi che, a parte i rigori, non tirano mai in porta.

Al 7' del primo tempo un tiro da fuori del Don Uva finisce alto sopra la traversa. Al 10' Riefolo servito da Bruno si presenta davanti al portiere di casa, ma si fa ribattere il tiro in angolo. Sugli sviluppi del corner di Pompilio, Mascia colpisce di testa e firma il vantaggio per i rossoblù. Continua ad attaccare la squadra di mister La Salandra che sfiora il raddoppio con Bruno. Il pallino del gioco è nelle mani dei foggiani: al 27' Bruno dialoga con Pompilio e si presenta da solo davanti al portiere ma viene fermato da dietro, l’arbitro non giudica una chiara occasione da gol ed estrae il giallo contro l’autore del fallo. La relativa punizione viene battuta da Pompilio che coglie la traversa. Al 32' il fantasista foggiano prende palla sulla destra, entra in area ma viene messo giù. Rigore che l'arbitro non concede tra le proteste dei foggiani. Quando sembra che a controllare la partita sia l’Incedit, al 43', arriva il pari per il Don Uva, che guadagna un calcio di rigore decretato dopo un tiro ravvicinato che Mascia intercetta con le braccia larghe. Conte realizza.

Al 7' della ripresa Mascia chiude in angolo un diagonale del giocatore biscegliese, ma l’arbitro, tra l'incredulità generale, fischia un calcio di rigore che Conte trasforma. La gara si fa nervosa, si gioca poco, con molte interruzioni e tante sostituzioni. Al 39’ punizione dal limite, si presenta Bruno che pareggia i conti con la palla che si insacca all'incrocio dei pali. L'Incedit ci crede, continuando ad attaccare, ma è ancora l’arbitro ad essere protagonista. Al 42', palla lunga del Don Uva, esce Capotosto che arpiona la sfera, il giocatore del Don Uva finisce sul portiere foggiano che nel divincolarsi allarga il braccio. L'arbitro decreta il terzo rigore per il Don Uva e l’espulsione per il portiere ospite. Le proteste sono tante, in porta ci va il difensore Mascia che intuisce e respinge il rigore di Conte ma sulla ribattuta lo stesso Conte porta in vantaggio i biscegliesi. L'arbitro decreta 6 minuti di recupero ma ormai non si gioca più. A fine gara un tesserato della società biscegliese cerca di aggredire Bruno ma il pronto intervento dei due mister riporta la calma. Bocche cucite tra i rossoblu che incassano una sconfitta davvero amara.

Intanto la società ha ulteriormente rinforzato l'organico dei "canarini" riportando in maglia rossoblù Alessendro Magaldi, bomber protagonista del salto in Promozione due anni fa con 15 gol.