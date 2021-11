Il Foggia Incedit si aggiudica il derby contro il Lucera in rimonta

Vittoria di testa e di cuore del Foggia Incedit che ribalta il risultato nel derbu contro il Lucera. Gara iniziata non bene per i padroni di casa: tante assenze in campo, soprattutto nel reparto offensivo. Prima mezz'ora di studio da parte delle due compagini con una occasione per parte. Al 32' ulteriore tegola per i "canarini" per l'espulsione di Gonzales Facundo per somma di ammonizioni. Giusto il tempo per mister La Salandra di riorganizzare la squadra che al 40' si ritorna in parità con gli uomini in campo: brutto gesto di Pipoli che rifila uno schiaffo a gioco fermo a Stancanelli e viene mandato anzitempo sotto la doccia dal direttore di gara. Nel secondo tempo, l'allenatore dei rossoblu ridisegna la squadra: esce Cortopasso ed entra Riefolo, ma l'occasione per passare in vantaggio capita al Lucera che con un tiro da fuori area di De Rita passa in vantaggio con la palla che si infila alle spalle del portiere foggiano. L'Incedit non accusa affatto il colpo e continua a fare la sua partita con un Lucera chiuso nella propria metà campo. I foggiani stringono nella propria trequarti i lucerini e viene annullato un gol a Patruno per un fuorigioco dubbio. L'esperto portiere del Lucera, Curci, si esalta compiendo due parate importanti su Stancanelli e Montemorra. Al 85' arriva il pareggio dei padroni di casa: lancio di Granatiero, sponda aerea di Ciccarelli e sinistro di Montemorra che infila la palla sotto la traversa. I "canarini" continuano ad attaccare e a tenere gli ospiti chiusi nella propria area. Il gol vittoria arriva 93' sugli sviluppi di un calcio d'angolo che Mascia finalizza per il 2-1.

"Nonostante le tante assenze, la squadra ci ha messo cuore e voglia di vincere - commenta l'allenatore del Foggia Incedit, Enrico La Salandra a fine gara - Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per quello che hanno dato, è la loro vittoria. Era importante vincere soprattutto per come si era messa la partita. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con la consapevolezza di poterla vincere e, anche se le cose sembravano essersi messe male, con gran cuore e carattere, i ragazzi hanno dato prova di essere una squadra unita e sono orgoglioso di loro. Ora bisogna pensare a recuperare le forze, gli uomini ma soprattutto le energie nervose. Bisogna continuare a lavorare con umiltà. Giovedì ci sarà il ritorno di Coppa Italia di categoria a Lucera e domenica saremo a Bari per una trasferta non affatto facile contro una squadra che cerca punti salvezza", conclude La Salandra.