Foggia Incedit: si riparte da mister La Salandra e si spera nel ripescaggio in Eccellenza

Il Foggia Incedit rompe il silenzio. Smaltita la retrocessione in Promozione all'esito di un campionato di Eccellenza pugliese partito con ben altre ambizioni e conclusosi al penultimo posto, i "canarini" ripartono più motivati che mai. Innanzitutto a riprendersi il girone A di Eccellenza pugliese attraverso il ripescaggio (la squadra foggiana è seconda della lista degli aventi diritto) e, successivamente a ricostruire un organico in grado di competere davvero nel prossimo torneo di "premier league" pugliese. Un organico che, tuttavia, all'altezza lo era già nella passata stagione: sia quello costruito in estate che quello corretto e riveduto in sede di mercato di riparazione invernale. Insomma: sotto l'aspetto dell'impegno profuso e delle risorse investite, alla seconda squadra di Foggia non si possono muovere critiche. Purtroppo la resa sul campo è stata disastrosa.

La società si è fatta sentire attraverso la propria fanpage di Facebook per aggiornare i tifosi che, peraltro, hanno seguito numerosi la squadra nella passata stagione al campo Figc. "Mister La Salandra ed i suoi collaboratori sono ripartiti più motivati che mai per affrontare questa nuova stagione calcistica. Siamo fiduciosi di poter essere ripescati in Eccellenza e la società è pronta a presentare la necessaria domanda, considerato che, al momento, saremmo secondi in lista di ripescaggio. Proprio in quest'ottica, sono stati avviati e quasi conclusi i contatti con parte dei tesserati della scorsa stagione per la loro riconferma. Inoltre, sono in corso numerose trattative per portare alla corte del Foggia Incedit giocatori di valore assoluto, che potranno alzare sensibilmente il tasso tecnico della compagine foggiana, senza dimenticare giovani interessanti che ben hanno figurato nella scorsa stagione. Ma il nostro lavoro non si ferma alla prima squadra. Infatti, anche quest'anno, stiamo provvedendo ad allestire una Juniores Under 19 all'altezza della passata stagione, che ha visto i nostri piccoli "canarini" laurearsi Campioni Regionali. A tal proposito, sono già stati organizzati degli stage e a giorni ne verranno organizzati altri. Sempre nell'ottica di creare un serbatoio di giovani talenti, vi comunichiamo che quest'anno, accanto al gruppo degli Allievi Under 17, già proposto dalla società la scorsa stagione con ottimi risultati ottenuti sul campo, avvieremo il nuovo progetto della scuola calcio. A breve vi presenteremo i calciatori che comporranno la rosa della prossima stagione, tra riconferme e nuovi acquisti".

Parole chiare che certificano la voglia di ripartire con entusiasmo e con l'obiettivo di non fare da comparsa nell'eventuale prossimo campionato di Eccellenza Puglia girone A. Sempre con mister Enrico La Salandra saldamente al timone.