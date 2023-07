Foggia Incedit: due conferme e domanda di ripescaggio presentata

Lo scorso 7 luglio, il Foggia Incedit ha presentato domanda di ripescaggio, tramite pec, per l'iscrizione al campionato di Eccellenza. Bisognerà attendere 15 luglio, giorno di apertura delle iscrizioni al campionato, per formalizzare l'iscrizione in Eccellenza e poi attendere il 25 luglio, ultimo giorno per presentare domanda di iscrizione, per sapere se la domanda di ripescaggio sarà accolta. Un atto dovuto e ampiamente annunciato dal club di mister La Salandra che, nel frattempo, sta proseguendo nel confermare i migliori elementi che hanno fatto parte della rosa dei "canarini" nell'ultima stagione. Faranno ancora parte del progetto il centrocampista Simone Tigre, classe 2004, sette presenze nello scorso torneo, e Gennaro Candela, attaccante classe 2004 che ha avuto modo di esordire in prima squadra nell'ultimo campionato di Eccellenza Puglia girone A.