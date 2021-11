Il Foggia Incedit batte la capolista Nuova Spinazzola

Il Foggia Incedit si aggiudica il big match del girone A di Promozione pugliese contro la Nuova Spinazzola e si porta a un punto dalla capolista, sia pur tallonato da Polimnia, Bitritto Norba e Arboris Belli.

Gara corretta da entrambe le parti. Al 15', però, la capolista resta in inferiorità numerica: Ariani sbaglia un retropassaggio per Zingaro, Riefolo gli ruba palla e viene atterrato dallo stesso Zingaro. Fallo da ultimo uomo e l'arbitro Montanaro, senza alcuna esitazione, estrae il rosso diretto. I "canarini" continuano a macinare azioni e al 35' Gonzales porta in vantaggio i dauni. Si evidenziano, nella prima frazione, altre due azioni di Bruno che non implementano il risultato dei foggiani.

Nella ripresa lo Spinazzola, apparso confuso e impreciso nei primi 45 minuti, ritorna in campo rigenerato e dà vita a una gara più scoppiettante. Al 46' Calefato si vede negare il pareggio da Del Prete che d'istinto salva la sua porta. Foggia Incedit che soffre un po' l'intraprendenza dei biancoblu. Ospiti ancora pericolosi con Loconte che alza oltre la traversa, con Lomuscio che non riesce a mettere dentro una punizione, con Ludovico che fa la barba al palo, con Di Stefano che alza troppo dall'incrocio dell'area piccola. Riefolo, Patruno e Bruno provano in vari momenti a sorprendere il portiere Crisantemo che si rende protagonista salvando la sua porta in più occasioni. Al 90' arriva il secondo cartellino rosso per gli ospiti, estratto dall'arbitro ai danni di Calamita. La partita termina con la vittoria degli uomini di mister Enrico La Salandra che riescono ad interrompere l'imbattibiltà della capolista.

"Grande primo tempo dei ragazzi, meritavamo un vantaggio ancor più sostanzioso per le occasioni avute. Meno mi è piaciuta la seconda parte di gara. Siamo indietreggiati sia per demerito nostro e sia per merito dell'avversario. Entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per aumentare il vantaggio nel nostro caso e per pareggiare nel loro caso. Faccio i complimenti alla mia squadra che anche oggi ci ha messo cuore e testa per vincere. Complimenti alla Nuova Spinazzola e ai suoi tifosi che hanno incitato la propria squadra per tutta la gara con correttezza. Ora pensiamo alla trasferta di Alberobello e non perdiamo entusiasmo e concentrazione", commenta a fine gara l'allenatore del Foggia Incedit, Enrico La Salandra.