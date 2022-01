Altri due arrivi di qualità per il Foggia Incedit

Il Foggia Incedit ha ulteriormente rafforzato l'organico a disposizione di mister Enrico La Salandra. Segno tangibile della voglia, da parte della società foggiana, di non lasciare nulla al caso in chiave promozione, obiettivo stagionale dei rossoblu. Nel reparto avanzato è arrivato Francesco Garbetta, classe 1996, 6 gol in otto presenze nella prima parte della stagione al Virtus San Ferdinando in Promozione pugliese, stesso girone dei dauni. In porta, invece, è arrivato Giuseppe Lanzetta, classe 1999, reduce dall'esperienza tra i pali del Real Siti in Eccellenza che ha difeso in dieci occasioni.