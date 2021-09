Altri due nuovi innesti per il Foggia Incedit. Obiettivo: dimenticare San Ferdinando e imporsi ad Apricena

Alla vigilia dell'inizio del torneo di Promozione, la squadra di mister La Salandra si rinforza ulteriormente con due under. Domenica esordio in campionato contro lo Sporting per raccogliere la prima soddisfazione stagionale dopo aver perso 2-0 in Coppa Italia di categoria in casa della Virtus