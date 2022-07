Foggia Incedit, altro rinnovo top

Un altro protagonista del trionfo del Foggia Incedit, neopromosso in Eccellenza pugliese e vincitore della Coppa Italia di Promozione, farà parte della rosa dei "canarini" agli ordini di mister Enrico La Salandra nella prossima stagione. Si tratta del trequartista argentino Facundo Gonzalez, classe 1999, dieci presenze e otto gol con i foggiani dopo aver iniziato il campionato in Eccellenza con la maglia del Team Orta Nova (con appena tre apparizioni). L'attaccante non è alla prima esperienza italiana avendo già indossato le casacche della Polisportiva Gambatesa e dello Sporting Apricena.