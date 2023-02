Gallo chiede “rabbia e fame” ai suoi e non esclude novità dal mercato: “Parlerò con il presidente”

Serie C Girone C

La prima vera notizia di una certa rilevanza mister Gallo la dà sul mercato. Perché al di là delle frasi che trasudanti soddisfazione del diesse Sapio nel post derby con il Taranto, è evidente che la robusta potatura alla rosa del Foggia nelle ultime ore del mercato di gennaio, abbiamo ristretto oltremodo il gruppo a disposizione di Gallo. Forse un po’ troppo per poter affrontare il duplice impegno e pensare di arrivare fino in fondo (playoff incluso) senza affanni. Alle già evidenti mancanze di alternative in difesa e a centrocampo (soprattutto sulle fasce) si è aggiunto anche l’infortunio muscolare occorso a Beretta (serviranno almeno due settimane per rivederlo a disposizione), che si aggiunge all’ancora indisponibile Vacca e restringe ancora di più il ventaglio di alternative a disposizione del tecnico di Bollate.

Ecco perché il mercato degli svincolati resta da attenzionare: “È una ipotesi da prendere in considerazione. In settimana parlerò con il presidente di un po’ di cose. Staremo attenti e vigili”. Tra le tante cose, Gallo e Canonico parleranno anche di futuro, malgrado ora non sia la priorità: “Dobbiamo lavorare serenamente, non ho paura di scappare. È vero che i matrimoni si facciano in due, ma è altrettanto vero che quando ci si arriva al matrimonio è perché si è già d’accordo. L’obiettivo principale adesso è la crescita e il miglioramento della squadra. In ogni caso, il presidente saprà tutto, anche di eventuali proposte da parte di altre società. I miei ‘segreti’ saranno i suoi segreti”.

Intanto, domani si conclude il tour de force che ha visto i satanelli giocare tre gare in otto giorni. Si resta allo ‘Zac’, per riscattare una delle tante cadute rovinose del girone d’andata, quella con la Gelbison. Una squadra dalle caratteristiche e dall’andamento recente simili al Taranto: “Siamo il Foggia e dobbiamo capire che le squadre verranno qui a cercare di portarci via punti in tutti i modi. Noi dovremo essere altrettanto determinati perché questo a casa nostra non deve succedere”.

Per dirla (parzialmente) alla Steve Jobs - che invitava i neolaureati californiani a essere affamati e e folli - Gallo vuole che anche i suoi non si specchino troppo, ma mantengano fame e rabbia agonistica: “Dovrà avere lo spirito di chi vuole scrivere altre pagine importanti”. Plaude ai progressi della squadra anche dal punto di vista del palleggio, anche se si può sempre migliorare: “Ci sono ancora pochi gol delle mezzali. Non mi sorprendono i gol dei quinti perché lavoriamo da una parta per concludere dall’altra, lo racconta lo storico delle mie squadre. Vorrei qualche inserimento in più. Certo, cambiano le cose a seconda che giochi Schenetti o Bjarkason, o Di Noia o Odjer o Vacca, quando tornerà. Però, dobbiamo lavorare meglio ed essere più concreti negli inserimenti in verticale”.

Gallo vuole che la squadra resti sempre sul pezzo, anche perché un minimo calo di tensione vanificherebbe quanto costruito fino a ora: “Sarebbe un peccato non capire perché siamo arrivati a questo punto. Ho cercato di comunicare ai ragazzi quello che ora provo, che non è felicità, ma consapevolezza che quello fatto fino a ora è frutto di lavoro e sacrificio. Mi auguro che la squadra abbia recepito. Servirà testa, cuore e concentrazione, poi il resto ce l’hanno loro che sono bravi”.

Il suo Foggia si presenta con la Gelbison da quarta in classifica. In pochi lo avrebbero pronosticato un girone fa. Per Gallo i meriti sono di tutti, a prescindere dalle ultime prestazioni nelle quali alcuni interpreti (come Ogunseye o Di Pasquale) si sono messi in mostra: “Dal 6 ottobre a oggi ci sono stati tanti interpreti che hanno fatto bene. Non faccio classifiche, ma valuto ogni settimana per scegliere. Di certo questo è un percorso che ha visto protagonisti tutti”.