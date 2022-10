Gallo non molla di un millimetro e avverte: "Siamo in zona playout, con l'Andria è uno scontro diretto"

Alla vigilia della gara contro la Juve Stabia mister Gallo aveva chiesto crescita e non decrescita. Dopo due ottime prestazioni, domani allo 'Zac' arriverà la Fidelis Andria: “Non cambio idea di un millimetro. Dobbiamo crescere ancora, avere una identità ben definita, fare in modo che la crescita avvenga sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, fisico e realizzativo”, il Gallo pensiero.

La sfida di domani sarà la più difficile, per una serie di motivi, perché la classifica resta ancora precaria, ma soprattutto perché la Fidelis è squadra ostica, peraltro in salute a giudicare dal tris rifilato al Messina: “Dobbiamo stare belli concentrati, siamo in zona playout. Per cui, poche chiacchiere. Ai giocatori ho detto che sarà la partita più difficile di questo trittico. Se molliamo anche solo di un millimetro non possiamo fare questo lavoro. Conosco il tecnico dell'Andria, è preparato, ha capito che la squadra era in difficoltà e ha cambiato il sistema di gioco. Hanno un discreto palleggio, determinazione, struttura nella palle inattive. Non mi aspetto che vengano a Foggia con un atteggiamento spavaldo, ecco perché sarà una partita più complicata. È uno scontro diretto, non dimentichiamolo”.

È sempre la testa il motore, ciò che deve condurre i giocatori a reagire nei momenti di difficoltà, come non è stato fatto fino alla sfida con la Gelbison, ma anche motivare quei calciatori che partono dalla panchina: “Sono professionisti, pagati. Chi non si fa trovare pronto può avere massimo due possibilità. Se non sei pronto neppure alla seconda vuol dire che la prima non ti è servita o che non hai voluto ti servisse. E sei fuori dal progetto. Chi è dentro deve farmi vedere di essere pronto in ogni istante e martedì i ragazzi me lo hanno dimostrato. Non voglio vedere moine in panchina, gente che deve mettersi i parastinchi o l'elastico o la maglietta. Peralta è entrato senza riscaldamento, quando l'ho chiamato era già pronto”.

E a proposito di nomi e di moduli, Gallo analizza la situazione a 360°. A partire dall'attacco, dove domani – accanto a D'Ursi – ci sarà uno tra Tonin e Ogunseye, complice la squalifica di Vuthaj: “Tengo in considerazione tutti. Tonin sta bene, ha capito che è un giocatore che mi piace, può giocare dall'inizio. Ogunseye ha fatto gol, sappiamo quanto conti spesso sfruttare il momento. Vedremo, anche in funzione all'avversario e a come stanno. Il 3-5-2, per me, di base deve avere attaccanti abili ad attaccare la profondità. Ogunseye e Tonin possono giocare anche insieme. Poi c'è D'Ursi, che ha uno strappo che nessuno ha in rosa e che, secondo me, era sprecato sull'esterno”.

Dall'attacco alla difesa, dove nelle ultime due partite Rizzo si è distinto nel suo nuovo ruolo di centrale sinistro. Una soluzione tattica che Gallo potrebbe replicare anche con altri terzini: “Costa lo ha fatto, Leo lo può fare. La scelta di Rizzo è stata fatta perché lui ha più frequenza di passo rispetto agli altri centrali. È quello che può aiutare di più nella palla sopra. Lo ha fatto bene, il ruolo gli piace anche perché è un giocatore intelligente. È una soluzione utile per me e interessante per lui, perché più ruoli un giocatore è in grado di fare, più possibilità si ha di giocare”.

Infine, i centrocampisti. Da Odjer a Schenetti, entrambi arrivati per essere titolari e leader tecnico-tattici della squadra, aspettative tutte disattese: “Odjer, martedì è entrato bene. Sta lavorando, sa che ha la mia stima e ha fatto quello che gli ho chiesto. A lui piace giocare davanti alla difesa, ma può fare la mezzala, ha forza per aggredire in avanti, per ribaltare l'azione, per arrivare a chiudere. Poi ha il passaggio pulito da play, che può utilizzare anche da mezzala. Le scelte non mettono mai d'accordo tutti e meno male, sarebbe fin troppo semplice. Oggi ho chiacchierato per 20 minuti con Schenetti, che ora sembra fuori da tutto. Gli ho spiegato la mia idea, ci siamo detti ciò che l'uno vuole dall'altro. Io in questo momento non posso permettermi di perdere nessuno; il mio lavoro è trovare una soluzione. Se decidiamo di andare avanti con il 3-5-2, sappiamo che il modulo ha mille sfaccettature. Schenetti, per me potrebbe essere un buon play, sa giocare a calcio. Dovrà lavorarci, fare corse più in orizzontale che in verticale, ma ha tempi di gioco e piedi. Vedremo di provarci, poi se una cosa non funzione, ognuno farà le sue valutazioni. Ma il 21 ottobre non posso permettermi di rinunciare a un giocatore della sua qualità. Devo fare in modo che rimanga nel mio progetto”.