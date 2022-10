Il Foggia parte male, l’aut aut di Gallo lo ridesta: ora la squadra ha un’anima

Serie C Girone C

Tre come il numero perfetto. Tre come il numero sacro per Pitagora e i suoi epigoni, tre come il simbolo della numerologia dantesca. Tre come i punti conquistati dal Foggia. Tre come il numero di maglia di Alberto Rizzo. Tre come i risultati utili consecutivi ottenuti dai rossoneri. Tre, come i gol rifilati alla Fidelis Andria. Pitagora e Dante ci perdoneranno l’ardito accostamento.

La vittoria sulla Fidelis inizia a far maturare le embrionali consapevolezze che settimanalmente la squadra di Gallo sta acquisendo. E che nel primo tempo aveva un po’ smarrito. Lo temeva il mister, come ha dichiarato nel post-partita. Succede quando una squadra cresce così repentinamente dopo l’oblio in cui era sprofondata a inizio campionato. Ma poi c’è stata la reazione, di cuore e di testa, stimolata dall’aut aut posto dal tecnico ai giocatori: “Se entro cinque minuti non vedo qualcosa di diverso faccio quattro cambi, a costo di rimanere in nove se qualcuno si fa male o ha crampi”. Quel qualcosa di diverso è arrivato, il mister ha ritrovato il “suo Foggia”, quello che lui è orgoglioso di allenare. Serviva un cambio di marcia mentale, non tattico. Anche se, a voler essere sinceri, il primo tempo opaco dei rossoneri trova qualche spiegazione anche nella buona prestazione degli ospiti. Squadra di livello modesto, ma ben schierata dal suo tecnico e rimasta in partita fino al mortificante uno-due firmato da Rizzo e Nicolao, sul quale Petermann ha poi posto la firma d’autore. Il capitano è stato l’autentico protagonista nella seconda frazione. Con un inserimento stile kamikaze sull’1-1, che ha liberato lo spazio alla volee di Rizzo, con una apertura spacca difesa nell’azione del 2-1 e con il capolavoro finale che ha chiuso il match.

Ma la reazione si è vista ovunque, negli inserimenti più convinti di Frigerio, nella ritrovata ‘cazzutaggine’ nei corpo a corpo di Ogunseye, nella più ficcante spinta di Nicolao. Intensità, riaggressione, gioco diretto, verticalità: il Foggia, per ora, deve poggiarsi su queste virtù. Nel mentre, Gallo dovrà cercare di recuperare i portatori sani di qualità, da Peralta a Schenetti, trovando la chiave per farli diventare booster e non zavorre. Sempre che dall’altra parte ci sia la predisposizione all’adattamento. Condizione essenziale per rendersi utili a questa causa.

FOGGIA (3-5-2) Nobile 7; Sciacca 6 Malomo 5 (46'pt Di Pasquale 6,5) Rizzo 7,5; Nicolao 7 Frigerio 6,5 Petermann 7,5 (25'st Odjer 6) Di Noia 5,5 Costa 6,5 (25'st Garattoni 6); D'Ursi 6,5 Ogunseye 6,5 (21'st Tonin 6). Allenatore: Gallo 7

FIDELIS ANDRIA (3-5-1-1) Zamarion 6; Fabriani 5 Dalmazzi 5,5 Milillo 6; Hadziosmanovic 5,5 (37'st Orfei s.v.) Candellori 6,5 Arrigoni 5,5 (28'st Sipos 5,5) Paolini 6 (45'st Persichini s.v.) Mariani 6; Urso 6,5; Bolsius 6,5. Allenatore: Cudini 6

Arbitro: Carrione 6

Assistenti: Lazzaroni 6 – Pragliola 6

Nobile 7 – Come i grandi portieri, poco impegnato, ma pronto quando deve determinare. La zampata che stoppa i propositi di giubilo di Bolsius è decisiva ai fini del risultato finale. Il volo sulla punizione di Urso è un favore ai fotografi. Dominatore incontrastato sulle palle alte.

Sciacca 6 – Sta sul fronte dove la Fidelis ha capito di poter far male. Cerca di cavarsela con mestiere. Nell’azione del gol si trova preso in mezzo. Molto più tranquilla la ripresa, dove si può concedere anche qualche discesa in avanti.

Malomo 5 – Governa il terzetto con la consueta autorevolezza, fino all’intervento (tra lo sfortunato e l’improvvido) che agevola l’incursione di Candellori. Poco dopo rivede i fantasmi del passato recente, quando Bolsius scappa in transizione. Fortuna che ci sia Nobile. Chiude con un infortunio un pomeriggio da cestinare in fretta (46'pt Di Pasquale 6,5 – Si prende le chiavi della difesa di cui diventa custode più che credibile. Il secondo tempo giocato in costante proiezione offensiva ne agevola il compito, ma sa far trovarsi pronto quando c’è da intervenire. L’ingresso del marcantonio Sipos non fa traballare la retroguardia).

Rizzo 7,5 – Nella loffia prima frazione è tra i pochi a sapere sempre che cosa fare. Ci mette la ciliegina con il gol che stappa la partita del Foggia e il Foggia stesso. È il simbolo della rinascita firmata Gallo.

Nicolao 7 – Tra i più propositivi, anche nella prima frazione. Le fughe in avanti, però, trovano spesso un fastidioso posto di blocco che si potrebbe arginare solo alzando i ritmi e migliorando i movimenti senza palla. Cosa che i compagni non fanno. Resta nel guado nell’azione del gol andriese. Nella ripresa, è tutta un’altra storia, a cominciare dal gol che completa la rimonta, dopo il quale diventa pressoché incontenibile.

Frigerio 6,5 – Non è una mezzala di inserimento pura. Ma con il lavoro potrebbe anche diventarlo. Come tutta la squadra, per un tempo incide poco. Bravo a recuperare palloni, un po’ meno a ripulirli. C’è anche un errato movimento all’inizio dell’azione dello 0-1. E, come tutta la squadra, sale di livello nel secondo tempo.

Petermann 7,5 – Il lento giropalla è cagionato anche dai ritmi blandi che tutta la squadra ha. Poi, decide di salire in cattedra. E sono dolori per la Fidelis, gioia per gli occhi dei foggiani. Detto dell’intelligente inserimento sul corner di Costa, quello che fa dopo è da evidenziare. Illuminante la sventagliata di prima che aziona il diesel di Ogunseye, una dichiarazione d’amore per il gioco del calcio il mancino a giro che chiude la contesa (25'st Odjer 6 – Venti minuti da regista, per dare ordine e azionare le ripartenze).

Di Noia 5,5 – La buona ripresa non basta a cancellare totalmente il primo tempo ai limiti dell’inguardabile. Accompagna male, difende anche peggio. Cresce col passare dei minuti, vincendo anche la personale battaglia con i crampi. “Sei un 5mila di cilindrata che sta viaggiando come se fosse un mille”, gli ha detto Gallo. Metafora migliore non avremmo saputo trovare.

Costa 6,5 – Dopo due settimane di stop, il duplice impegno ravvicinato si fa sentire. Le sgroppate sono centellinate e l’appesantimento si fa sentire anche sulla qualità dei cross. Non del tutto, però. Indovinate un po’ chi calcia il corner che manda in gol Rizzo? Sì, avete capito bene (25'st Garattoni 6 – Dopo aver tirato la carretta di brutto, il mister gli concede un po’ di riposo. Gioca venti minuti in scioltezza, grazie anche al risultato).

D'Ursi 6,5 – Come il collega e quasi omonimo Urso galleggia tra le linee e prova a fare il tergicristallo. Non trova molto i riferimenti e il suo primo tempo sta tutto nella ‘sghimbesciata’ poco prima del duplice fischio. Il cambio di marcia collettivo esalta anche le sue doti e fomenta i suoi noti strappi. Gli manca solo il gol, anche per premiare una generosità non comune.

Ogunseye 6,5 – Per 45 minuti scende in campo la versione da “panterone moscione”, per dirla alla Di Canio. Mai puntuale sui cross, poco reattivo nei contrasti. La reprimenda di Gallo nell’intervallo funziona anche con lui, a giudicare dalla grande giocata nell’azione del 2-1 (21'st Tonin 6 – Osservando i suoi movimenti, si capisce presto come mai Gallo lo stimi così tanto. Il ragazzo si muove bene, accorcia e dà profondità, pressa e si sacrifica. In generale, sa come dare un senso alle sue partite, anche se con un minutaggio ancora ridotto. Così facendo, presto arriverà la chance anche dal 1’).

Gallo 7 – Il ‘Foggia volume 1’ ha poco di rivedibile dal punto di vista tattico, molto a livello mentale. È bravo a toccare le corde giuste nell’intervallo e i risultati non tardano ad arrivare. Sì, il paventato “passo indietro” può sempre arrivare, ma ora la squadra ha un’anima per uscire fuori dai momenti di difficoltà.