Il ritorno di Zeman a Foggia, lacrime e commozione per il boemo che ha portato la bellezza allo 'Zaccheria'

Un personaggio così divisivo che come nessun altro sa unire. L'ossimorica figura di Zdenek Zeman, che a Foggia non è stato solo un semplice allenatore. Non è sbagliato sostenere che il boemo sia stato e sia ancora per i foggiani quel che Maradona ha rappresentato per i napoletani. Una figura che va ben oltre i semplici risultati sul campo. Zeman, uomo amato da chi ha potuto godere le gesta sul campo delle sue squadre, ma anche chi le imprese dei suoi ragazzi le ha fruite solo attraverso il racconto dei padri o le immagini su Youtube. Il cultore del bello, l'uomo che ha portato la bellezza nella Foggia pallonara e ne ha fatto un marchio di fabbrica rimasto impresso anche dopo aver lasciato la Capitanata.

L'ennesima testimonianza dell'affetto che la città nutre per il mister si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri nello stracolmo Auditorium della Biblioteca provinciale, nell'ambito del Foggia Festival Sport Story, che ha visto Zeman presentare la sua autobiografia 'Zdenek Zeman, la bellezza non ha prezzo'.

Un omaggio, preceduto dalla rappresentazione teatrale della Piccola Compagnia Impertinente, al termine del quale il mister ha fatto fatica a trattenere le lacrime: "Stranamente i ragazzi mi hanno fatto piangere. Io quando facevo il libro non piangevo".

"La bellezza è un miscuglio di tutto, dalle città in cui sono stato, finendo al calcio a dare emozioni. Sicuramente non sempre si può ottenere bellezza senza fare sacrifici e senza coraggio".

Una giornata in cui coltivare i ricordi dei tempi che furono, con un occhio anche al futuro: "So qualcosa del Foggia attuale. Io vorrei ancora fare qualcosa per il calcio, a Foggia o altrove. Vorrei fare calcio dove si può fare. In questo momento a Foggia non lo si può fare. Tornare qui? Per Foggia è diverso, tornerei ancora".